Alberta, grandeur nature à portée de clic avec Expedia TAAP

Une immersion dans la nature sauvage

Proposer l’Alberta, c’est inviter ses clients à plonger dans l’un des écosystèmes les plus spectaculaires d’Amérique du Nord. Le parc national de Banff, bijou du patrimoine naturel canadien, déroule ses sentiers à flanc de montagne, bordés de forêts, de glaciers et de sources thermales. Plus au nord, le parc de Jasper, plus discret, offre un cadre grandiose, propice à l’observation des aurores boréales comme des ours noirs.



Entre les deux, l’incontournable Icefields Parkway, considérée comme l’une des plus belles routes panoramiques du monde, relie les parcs dans un enchaînement de panoramas à couper le souffle. Le long de cet itinéraire, chaque étape peut être réservée via Expedia TAAP : hôtels, lodges, excursions, transferts, tout est à portée de clic.