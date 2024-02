Ryanair - agences : vers un réchauffement des relations ? 🔑

On le voit très concrètement : tout est fait pour que les réservations ne s'effectuent qu'en B2C.



« Ryanair est l'une des seules compagnies où l'on ne peut pas avoir de compte agence. Elle n'a pas non plus de commerciaux.



La compagnie ne nous propose aucune fonctionnalité supplémentaire par rapport à un client en direct. Si vous demandez une facture, même en inscrivant le numéro de TVA, vous n'êtes pas sûr de la recevoir, tout arrive au compte-gouttes, témoigne Jennifer Weber, chargée de projets événementiels et voyages d'affaires chez ELSTARECON Événements et Conseils.



Sans parler du détail des taxes aéroport qui n'apparaissent jamais dans le montant total, comme d'autres compagnies low cost ».



Et sur les GDS, c'est pire ! « Amadeus, par exemple, prend des frais d'émission, donc le tarif sera différent de celui affiché sur le site de Ryanair. Et via le GDS, les agences n'ont pas la possibilité de réserver tous les bagages. C'est souvent du tarif light et vous devez acheter un bagage derrière, ou alors vous avez le bagage mais pas d'autres options... », poursuit Jennifer Weber.



Elle ajoute : « certaines low cost, dont Ryanair, n'acceptent que les paiements par carte bancaire et cela implique également des frais pouvant aller de 1 à 15€ pour une émission de vol ».



Et quid des groupes ? « C'est hyper complexe , poursuit Jennifer Weber. Ils ont un service Groupes mais tout est automatisé, on ne peut rien faire par téléphone, tout se fait par retour de mail.



Pour cela, vous devez envoyer une demande de groupes, vous recevez la cotation, vous cliquez dessus si vous l'acceptez et Ryanair est censé vous rappeler dans les 72 heures suivantes au maximum pour que vous payiez votre option groupe.



Mais il arrive que personne ne vous rappelle... et donc on se retrouve sans aucune réponse concrète, les options tombent et on se trouve dans la panade... à devoir acheter tous les vols en individuels, avec des tarifs qui, entre temps, ont augmenté ».