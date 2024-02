Droit de réponse : Ryanair - agences : vers un réchauffement des relations ?

Suite à l'article paru sur TourMaG "Ryanair - agences : vers un réchauffement des relations ?" , le Groupe eDreams ODIGEO, l'une des plus grandes entreprises de voyages en ligne au monde et l'un des plus gros acteurs du e-commerce en Europe (eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink, et le comparateur Liligo), qui sert plus de 20 millions de clients par an dans 44 pays et collabore avec près de 700 compagnies aériennes, aimerait mettre en avant son droit de réponse à ce propos : " Dans sa campagne contre les distributeurs, tous les mois, elle « affiche » sur son site Internet quelques unes de ces agences - Edreams, Opodo, On the Beach - en mettant en avant des exemples de « surcharges » et de « frais inventés ». "



Voici le statement du représentant du groupe eDreams ODIGEO face à ces propos : "Ces déclarations sont catégoriquement fausses et en contradiction directe avec les décisions finales rendues par la Cour de cassation française et le Tribunal Supremo espagnol.



Selon les décisions de ces hautes instances, nos marques de voyage sont tout à fait en droit d'inclure les vols Ryanair dans notre vaste offre, qui comprend près de 700 compagnies aériennes dans le monde entier.