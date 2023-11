Durant cette année, les Français se sont révélés, être friands des réservations de dernière minute , eDreams, ODIGEO met en lumière que, ont réservé leurs billets dansLes Français sont aussi restés flexibles et ont apprécié les escapades de courtes d’une durée, de trois à quatre jours, le temps d’un week-end.Les longues vacances ne revêtent plus la même importanceoptent pour des séjours de 21 jours ou plus.Selon les différentes études d’eDreams ODIGEO, plusieurs tendances reflètent l’évolution des préférences des voyageurs à travers le monde :demeure populaire en 2023 par rapport à 2019, avec un quart des voyageurs américains envisageant cette option, marquant une baisse de l'anxiété liée à la sécurité et un attrait particulier pour les vacances à la plage et les voyages culturels.sont en plein essor, avec 73 % des voyageurs mettant l'accent sur leur santé physique et émotionnelle.attire de plus en plus de visiteurs, stimulé par la recherche des lieux de tournage de films et de séries télévisées, avec une hausse notable de l’intérêt des voyageurs pour les Oscars 2023 : la France est le deuxième pays européen (après l’Allemagne) à avoir recherché des vols vers Los Angeles durant cette période (entre le 8 et le 15 mars 2023).