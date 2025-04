Expérience : 53% des Français veulent vivre une…

les consommateurs européens retrouvent confiance et augmentent leurs dépenses essentielles, les expériences restant une priorité clé

L’étude indique queLe voyage et le tourisme constituent les domaines les plus prisés, avec 76 % des répondants les citant comme une priorité pour 2025. Suivent les expériences en(71 %) et les(69 %). Les autres domaines plébiscités sont le(67 %), les(66 %), les(64 %), les(59 %), le(57 %), le(55 %) et le(51 %).L’étude révèle une volonté d’allouer un: 29 % des Français projettent de dépenser. Lessont également recherchés, avec 46 % des personnes interrogées déclarant vouloir assister à au moins une manifestation cette année. Cette dynamique se traduit par une hiérarchisation des dépenses : 34 % affirment réduire leurs achats de vêtements, 34 % ceux liés aux plaisirs haut de gamme et 30 % les dépenses en gadgets technologiques.Lareste cependant centrale : 76 % des répondants déclarent veiller à ne pas dépasser leurs moyens et 70 % comparent les offres avant de réserver. 35 % préfèrent attendre leur prochain salaire avant de planifier une expérience.Selon Natalia Lechmanova , «».L’étude met également en lumière une: 32,1 % en 2024, contre 31,5 % en 2023 et 30,7 % en 2019. Cette évolution s’accompagne d’un calendrier riche en événements culturels et sportifs, tels que Roland-Garros , la finale de la Ligue des champions, le Festival de Cannes ou encore des concerts organisés par Live Nation.