Voyages : ce que veulent vraiment les Français

explorer une destination avant leur arrivée grâce à une visite virtuelle

connaître les meilleurs endroits pour dîner sur leur lieu de destination

les photos de haute qualité présentant de beaux paysages et des attractions locales

en moyenne 8 % de plus que le prix moyen de la chambre pour obtenir la vue qu'ils souhaitent

L’usage de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle (IA) suscite l’intérêt. 82 % des voyageurs d’affaires et 66 % des voyageurs loisirs aimeraient «». En France, 62 % des voyageurs se déclarent prêts à utiliser la réalité virtuelle dans ce but. La moitié des participants déclarent être prêts à utiliser l’IA pour «», tandis que 18 % accepteraient qu’un assistant IA rédige un commentaire en leur nom.En phase d’inspiration,, soit 10 % de plus que la moyenne mondiale. Par ailleurs, 60 % des voyageurs français citent «» comme principal facteur d’inspiration.Sur le volet financier, les voyageurs français sont prêts à payer «». En matière de, 73 % déclarent que le. Enfin, 51 % estiment obtenir la meilleure offre en réservant directement auprès d’une société de location de voitures, et 540 dollars seraient perdus en moyenne par absence d’assurance voyage.