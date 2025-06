Amadeus et UN Tourism dévoilent les grandes tendances 2025

Les destinations les plus populaires continuent d’attirer l’essentiel des flux touristiques.L’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France et l’Allemagne représentent ensemble une majorité des réservations aériennes en Europe. Les dix premières destinations concentrent à elles seules 70,9 % des réservations de volsSur la zone Europe de l’Ouest, la France se hisse en tête, devant l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche et la Belgique. Paris et Amsterdam confirment leur statut de têtes, cumulant les premières places en matière de recherches et de réservations.Mais au-delà de la capitale,séduisent de plus en plus : Bastia et Nantes enregistrent une forte croissance des réservations, traduisant une appétence accrue pour des destinations secondaires, souvent plus calmes et authentiques.