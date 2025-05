Amadeus : l'activité progresse au premier trimestre 2025

L'évolution positive du nombre de passagers embarqués a été soutenue par la croissance du trafic aérien mondial au cours du trimestre et par l'impact positif des implémentations clients. De même, notre performance en termes de chiffre d'affaires par passager reflète les effets positifs de l'évolution des prix, le succès de la montée en gamme de solutions complémentaires auprès de nos clients et notre expansion continue dans les domaines de l'informatique aéroportuaire et des services d'expertise aux compagnies aériennes

Distribution aérienne, solutions informatiques aériennes, solutions hôtellerie... la progression de ce 1er trimestre est marquée dans tous les segments d'activité d'Amadeus.Laenregistre ainsi une croissance de son chiffre d'affaires de 8% au premier trimestre 2025, soutenue par une croissance de 2,5% des réservations et une augmentation de 5% du revenu par réservation. La croissance a été particulièrement élevée en Asie-Pacifique, où les réservations ont augmenté de 10%.Quant au chiffre d'affaires des, il a progressé de 11% ce trimestre, porté par une croissance de 5,5% du nombre de passagers embarqués par les compagnies aériennes (+12% en Asie-Pacifique) et une augmentation de 5% du revenu par passager embarqué.", analyse Amadeus.Enfin, lea progressé de 11% au premier trimestre 2025, soutenu par l'augmentation des volumes de transactions et l'intégration de nouveaux clients.