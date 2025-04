Voyages E.Leclerc renouvelle sa collaboration avec Amadeus

Amadeus est un partenaire essentiel pour Voyages E.Leclerc, nous permettant de répondre aux attentes des voyageurs en leur proposant l’accès à un très large éventail de contenu, y compris des tarifs compétitifs uniquement disponibles via NDC.



Voyages E.Leclerc a été l'un des premiers à adopter NDC en France, et le renouvellement de l'accord illustre l'importance commerciale de cette technologie. Notre réseau d’agences de voyages est en mesure de se différencier en proposant des offres actualisées, pertinentes et contextualisées et à des prix compétitifs.

Le réseau d’agences de voyages Voyages E.Leclerc a prolongé son accord à long terme avec Amadeus.Les agents de la marque ont accès à Amadeus. L'outil intègre les contenus aériens NDC et EDIFACT, les compagnies low-cost et les trains, dans un même flux. Guirec Le Morvan , Directeur Général, Voyages E.Leclerc, a déclaré : «