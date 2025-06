Budget vacances d'été : voici pourquoi 26 % des Français ne partiront pas…

Le coût de la destination reste le critère principal pour 57 % des vacanciers, bien devant les paysages (43 %) et la météo (28 %). " L’aspect financier dépasse tous les autres critères de choix ", selon l’enquête. L’absence de surfréquentation touristique est importante pour 25 % des Français, avec une préoccupation plus forte en zones rurales (32 % contre 24 % en agglomération). L’offre de services comme les hébergements ou transports est déterminante pour 23 %, tandis que la sécurité (20 %) et la durée du trajet (18 %) restent des éléments significatifs.



Malgré une organisation rigoureuse, certains imprévus préoccupent les vacanciers. La météo défavorable est citée par 52 % des répondants comme principale source d’inquiétude. Viennent ensuite les problèmes de santé (41 %), la perte ou le vol des bagages et les incidents de réservation (25 % chacun). Ces préoccupations montrent que les Français restent prudents et attentifs à la préparation de leurs séjours.



Les arbitrages générationnels sont donc multiples, entre aspirations de repos, contraintes budgétaires, destinations locales privilégiées et stratégies pour contenir les dépenses. Ce contexte dessine un profil de vacanciers plus attentif, davantage orienté vers des solutions flexibles, et concentré sur la gestion de son pouvoir d’achat.