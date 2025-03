Voyages E.Leclerc lance son téléachat !

réinventer l’expérience d’achat des vacanciers

séjours de rêve à des prix imbattables

Depuis un an, Voyages E.Leclerc propose des Enchères Voyages , permettant aux clients de remporter des séjours à des tarifs souvent inférieurs aux prix publics. Chaque mois, les. Le dispositif a attiréet permis la. Lespar séjour atteint en moyenne. Les enchères les plus marquantes ont été remportées pour 125 € (Corse) et 3 219 € (Martinique).Les. Ce concept complète l’offre digitale de l’enseigne, qui vise à «». L’objectif est d’associer accessibilité tarifaire et interactivité. Les séjours proposés couvrent différentes destinations et gammes de prix, avec une transparence sur les conditions d’enchères. Le succès du format repose sur son caractère participatif et la possibilité pour les voyageurs d’accéder à des «». Voyages E.Leclerc, en intégrant des outils numériques pour toucher un public plus large et proposer des alternatives aux circuits traditionnels de distribution.