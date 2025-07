Berry : le château de Sancerre est devenu un hôtel cinq étoiles

Fermé pendant plus de 150 ans au public, le Château de Sancerre n'était plus qu'une silhouette familière perchée sur un éperon rocheux, au-dessus des paysages viticoles du Berry., il s'estSituée à seulement 2h30 de Paris, Sancerre est l’un des plus beaux villages de France. Ce charmant bourg viticole a été le village préféré des Français 2021. Il est aussi labellisé "Petite Cité de Caractère". Personne d'autre n’y entrait, jusqu’à ce qu’un jeune couple, amoureux de patrimoine et de terroir, ose le rêve un peu fou de lui redonner vie, en y installant un hôtel haut de gamme.Après avoir grandi entre la Nièvre voisine et le Sancerrois, David Chicard, né à Nevers, avait quitté, à quinze ans, cette région pour une vie de voyages. Après avoir débuté comme mécanicien pour l’équipe Dodge, puis s'être reconverti dans l’immobilier, il avait fondé et dirigé pendant près de dix ans la branche belge de Sotheby’s International Realty.En 2020,s'était lancé dans la rénovation d'une maison de famille près de Nevers. Puis, lors d'une balade à Sancerre,À leur grande surprise, une relation de confiance s'est rapidement tissée avec la famille Marnier-Lapostolle.