Les produits du Centre-Val de Loire, du Sancerre à la Rouge des Prés Œnotourisme et gastronomie au menu

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le vignoble du Val de Loire se déploie de Sancerre à l’Atlantique. Ici s’épanouissent des vins de renom. Ils s’appellent Saumur, Chinon, Muscadet, Layon ou encore Bourgueil et ne sont jamais bien loin des châteaux de la Loire, des villes et villages de caractère. Le fleuve royal offre aussi d’excellents poissons, tels le sandre et le brochet. La Géline de Touraine, la Rouge des Prés sont des viandes de grande qualité. Quant aux fromages, ils méritent amplement leur réputation comme le Curé Nantais ou le Sainte-Maure de Touraine.

Rédigé par Michèle SANI le Mercredi 22 Juillet 2020

Le Val de Loire tout entier abonde en excellents produits.



Des terres maraîchères naissent d’excellents fruits et légumes comme l’asperge, la mâche nantaise, les pommes et les poires.



Ses caves troglodytiques abritent de vastes champignonnières où l’on voit que le champignon de Paris est une spécialité de la vallée de la Loire.



Tous des produits sublimés par des condiments bien d’ici comme le safran ou le vinaigre d’Orléans.

Ils s’appellent Bourgueil, Chinon, Cheverny, Sancerre...



Au détour d’un vignoble, un château ici, une ville ou un village de caractère plus loin. Clisson, Saumur, Chinon, Cheverny, Montlouis-sur-Loire, Aubigné-sur-Layon...



Quant aux domaines viticoles des châteaux de Brissac, Brézé, Valmer ou Nitray, ils évoquent à eux seuls les vins parmi les plus prestigieux du vignoble.



Une évasion autour du vin du Val de Loire, de ses cépages, vignobles et appellations, de son histoire, se vit au cœur d’une cave, dans un musée ou dans une Maison des vins, des lieux pour la plupart labellisés « Vignobles & Découvertes ».



Ces Maisons des Vins sont de véritables guides. Incontournables avant d’aller à la rencontre des vignerons, dans leurs vignobles ou dans leurs caves, pour écouter leur histoire et participer à une dégustation en toute convivialité. Voici quelques vignobles parmi les plus réputés.



Le vignoble des vins de Bourgueil, classé AOC est situé à l’ouest de Tours sur la rive droite de la Loire. Il s’étend sur 7 communes du département d’Indre-et-Loire : Restigné, Benais, Ingrandes-de-Touraine, Saint-Patrice, Chouzé-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire et Bourgueil, soit une superficie de 1 400 hectares.



A proximité d’Amboise, les vins de Vouvray sont pour la plupart élevés au sein de galeries troglodytiques. Les deux tiers de leur production sont des vins pétillants fines bulles.



Sur les bords de Loire, les Coteaux du Giennois offrent des vins légers et fruités.



Les vignobles de Valençay, non loin du Berry, de la Touraine et de la Sologne, s’associent parfaitement avec le fromage de chèvre du même nom.



Les vins de Cour-Cheverny exclusivement blancs et secs, sont issus d’un cépage unique, le Romorantin, dont l’appellation conserve l’exclusivité. Ce cépage introduit par François Ier en 1519 est planté aux abords du château de Romorantin où vécut sa mère Louise de Savoie. A déguster à la Maison des vins, située à l'entrée du Château de Cheverny.



Les vignobles d’Anjou et de Saumur s'étendent dans le département du Maine-et-Loir. Ils offrent une grande diversité de vins. Blancs secs ou liquoreux, rouges, rosés, fines bulles… quelque 30 appellations cohabitent, à déguster dans une cave troglodytique typique de la région.



Au Sud-Est de la région, dans le Cher, le vignoble de Sancerre s’étend sur près de 3 000 hectares de collines bien orientées, exposées et protégées. Plus de 300 familles vigneronnes font vivre cette aire d’Appellation d’Origine Contrôlée.



Cette production représente 75% de blanc, 20% de rouge ainsi que 5% de rosé. Des centaines de milliers de bouteilles, soit 60% de la production, sont exportées dans le monde entier.



Pour toutes informations, sélection de caves ouvertes à la visite avec dégustations et activités découvertes, hébergements, restaurants accordant mets et vins, visites de sites culturels et événements autour du vin et du patrimoine local : En Val de Loire, vignobles et patrimoine sont indissociables.Au détour d’un vignoble, un château ici, une ville ou un village de caractère plus loin. Clisson, Saumur, Chinon, Cheverny, Montlouis-sur-Loire, Aubigné-sur-Layon...Quant aux, ils évoquent à eux seuls les vins parmi les plus prestigieux du vignoble.Une évasion autour du vin du Val de Loire, de ses cépages, vignobles et appellations, de son histoire, se vit au cœur d’une cave, dans un musée ou dans une Maison des vins, des lieux pour la plupart labellisés «».Ces Maisons des Vins sont de véritables guides. Incontournables avant d’aller à la rencontre des vignerons, dans leurs vignobles ou dans leurs caves, pour écouter leur histoire et participer à une dégustation en toute convivialité. Voici quelques vignobles parmi les plus réputés.Le vignobleest situé à l’ouest de Tours sur la rive droite de la Loire. Il s’étend sur 7 communes du département d’Indre-et-Loire :soit une superficie de 1 400 hectares.A proximité d’lessont pour la plupart élevés au sein de galeries troglodytiques. Les deux tiers de leur production sont des vins pétillants fines bulles.Sur les bords de Loire, lesoffrent des vins légers et fruités., non loin du Berry, de la Touraine et de la Sologne, s’associent parfaitement avec le fromage de chèvre du même nom.exclusivement blancs et secs, sont issus d’un cépage unique, le Romorantin, dont l’appellation conserve l’exclusivité. Ce cépage introduit par François Ier en 1519 est planté aux abords duoù vécut sa mère Louise de Savoie. A déguster à la Maison des vins, située à l'entrée du Château de Cheverny.s'étendent dans le département du Maine-et-Loir. Ils offrent une grande diversité de vins. Blancs secs ou liquoreux, rouges, rosés, fines bulles… quelque 30 appellations cohabitent, à déguster dans une cave troglodytique typique de la région.Au Sud-Est de la région, dans le Cher, les’étend sur près de 3 000 hectares de collines bien orientées, exposées et protégées. Plus de 300 familles vigneronnes font vivre cette aire d’Appellation d’Origine Contrôlée.Cette production représente 75% de blanc, 20% de rouge ainsi que 5% de rosé. Des centaines de milliers de bouteilles, soit 60% de la production, sont exportées dans le monde entier.Pour toutes informations, sélection de caves ouvertes à la visite avec dégustations et activités découvertes, hébergements, restaurants accordant mets et vins, visites de sites culturels et événements autour du vin et du patrimoine local : www.valdeloire-france.com/balades/vignobles-vins-du-val-de-loire ou www.vinsvaldeloire.fr/

De safran, de pommes et de poires Cultivé depuis longtemps en Val de Loire, le safran est l’épice que l’on doit à une fleur violette : le crocus sativus .



En automne, on le récolte à la main en retirant le pistil de la fleur, que l’on fait ensuite sécher.



Pour en savoir davantage sur la culture du safran et s'en procurer, il faut partir à la rencontre des safraniers du Gâtinais, à Corbeilles, à Daumeray ou encore Cynfael à St-Sauveur-de-Landemont. Ils ouvrent volontiers leurs portes.



Une visite qui peut être complétée par un tour au Musée du Safran, à Boynes.



Le saviez-vous ? Il faut 150 000 fleurs pour produire 1 kilo de safran !



Né accidentellement, le vinaigre d’Orléans s’est forgé une grande réputation. La ville doit en effet son célèbre vinaigre aux vins qui, transportés par bateaux sur la Loire, arrivaient piqués et transformés en vinaigre.



Au 18e siècle, on comptait près de 300 fabricants. Il n’en reste plus qu’un seul : la maison Martin-Pouret, qui produit aussi la moutarde artisanale d’Orléans.



Pommes et poires tapées : comme leur nom l’indique, ces pommes et poires sont aplaties avec un maillet après avoir été déshydratées dans un four de tuffeau. On peut ainsi les conserver de nombreux mois ! A savourer telles quelles ou réhydratées dans du vin ou dans un sirop.



A observer, ces gestes ancestraux et cette méthode récemment remise au goût du jour au Troglo des pommes tapées à Turquant. Au programme, visite du musée installé dans cette habitation troglodytique et dégustation.



Bien d’autres saveurs d'antan sont à découvrir en Val de Loire, comme la fouace angevine, une petite boule de pain cuite au four et fourrée de champignons, de beurre, de mogettes ou de rillettes, que l’on peut déguster dans des restaurants troglodytiques.



Et, côté sucré, les praslines de Montargis, de délicieuses amandes grillées enrobées de caramel...

Du Curé nantais à l’Olivet cendré... des fromages au goût de l’histoire Le Val de Loire a des fromages dont on retient bien le nom.



Le Curé Nantais, originaire du village de Saint-Julien-de-Concelles, en bordure de Loire, est cet onctueux fromage au lait cru et à la croûte orangée lavée au muscadet, qui doit son nom à l’ecclésiastique qui lui donna naissance à la fin du 19e siècle.



L’Olivet Cendré est un autre fromage de vache du Val de Loire. Né dans la région d’Orléans, il prend la forme d’un disque et tient son nom de son affinage, sous la cendre de charbon.



Le Val de Loire est aussi le pays des fromages de chèvre, qu’on les aime frais, affinés ou encore cendrés...



Parmi eux, le très réputé Sainte-Maure-de-Touraine, une bûchette que l’on reconnaît à la paille de seigle qui la traverse tout du long. Fabriqué avec du lait de chèvre frais, entier et cru, il fait l’objet d’une AOP qui induit un affinage en cave pendant 10 jours minimum.



Tout un musée lui est d’ailleurs consacré : Les Passerelles Touraine. Pour assister à sa fabrication, rendez-vous au Gaec Limouzin Frères, au Petit-Pressigny.



Autre fromage de chèvre des plus réputés : le Selles-sur-cher. En forme de palet, il offre une pâte délicate et fine au léger goût de noisette.

Champignons de Paris et Pied-Bleu champignon de Paris est une spécialité de la vallée de la Loire. Il s’épanouit depuis plus de 100 ans dans les galeries troglodytiques saumuroises où toutes les conditions idéales à sa culture sont réunies.



Plus de 50% de la production française de champignons de Paris provient d’ici.



Pour comprendre comment poussent ces champignons, rendez-vous dans l’une des nombreuses champignonnières de la région. En exemple, la champignonnière du Saut au Loups située dans un ensemble troglodytique du 15e siècle.



Au-delà du champignon de Paris, on y cultive pleurotes, Pied-Bleu et Shiitaké. Ce dernier appelé également lentin du chêne, considéré comme un ingrédient de choix dans la cuisine asiatique, est le deuxième champignon le plus cultivé dans le monde après les champignons de Paris.



Parmi les spécialités régionales citons les galipettes, de gros champignons de Paris qui se dégustent cuites dans un four à pain et garnies de rillettes, andouilles, saumon, escargots et fromage de chèvre frais.



Ne pas manquer la visite du musée du Champignon.



Enfin c’est à Bourré, près de Chenonceau, à la Cave Champignonnière des Roches que la production est la plus importante. On y cultive le champignon de Paris et le Pied bleu.



40% de la production mondiale de Pieds Bleus proviennent de cette Cave des Roches ! Un champignon de prestige, que l’on retrouve dans les assiettes des restaurants gastronomiques. 100 tonnes de champignons haut de gamme sont produits, et tous sont cueillis à la main !



A visiter : la cave champignonnière pour découvrir comment poussent ces champignons à 50 mètres sous terre selon une culture à l’ancienne par 13°C. L’exploitation s’étend sur 120 kilomètres de galeries à travers 7 niveaux !



Tout au long de l’année, la région est le cadre de nombreuses manifestations culinaires. En voici des exemples (sous réserve des mesures sanitaires coronavirus) :



- début août, soirées dédiées aux Grandes tables du Saumur Champigny, en plein cœur de la ville. 10 000 personnes viennent y célébrer la célèbre appellation avec au programme musique, repas et produits du terroir.



- fin octobre, les Journées Gastronomiques de Sologne de Romorantin sont des promesses de gastronomie traditionnelle et de fêtes avec au menu carpes farcies, fromages de chèvre, filets de sandres... On peut faire son marché au « village-exposition » où, à cette occasion, producteurs et artisans locaux vendent leurs produits.



A propos de produits locaux, évoquons la truffe. En hiver, de décembre à janvier, elle se vend au marché aux truffes de Marigny-Marmande, près de Richelieu. Durant la même période, visite possible de la truffière le Logis de la Pataudière, à Champigny-sur-Veude.



Le Marché du terroir, à Chambord, revient chaque année avec l’arrivée du printemps. Tout près du majestueux château, place Saint-Louis, on trouve sur ses étals des produits de qualité : fromages de chèvre, terrines de cerf, safran, vins et spiritueux de Loire.



Plus d'infos : www.valdeloire-france.com/balades/balades-gourmandes Leest une spécialité de la vallée de la Loire. Il s’épanouit depuis plus de 100 ans dans les galeries troglodytiques saumuroises où toutes les conditions idéales à sa culture sont réunies.Plus dede champignons de Paris provient d’ici.Pour comprendre comment poussent ces champignons, rendez-vous dans l’une des nombreuses champignonnières de la région. En exemple, lasituée dans un ensemble troglodytique du 15e siècle.Au-delà du champignon de Paris, on y cultive. Ce dernier appelé également lentin du chêne, considéré comme un ingrédient de choix dans la cuisine asiatique, est le deuxième champignon le plus cultivé dans le monde après les champignons de Paris.Parmi les spécialités régionales citons les galipettes, de gros champignons de Paris qui se dégustent cuites dans un four à pain et garnies de rillettes, andouilles, saumon, escargots et fromage de chèvre frais.Ne pas manquer la visite du musée du Champignon.Enfin c’est à Bourré, près de Chenonceau, à laque la production est la plus importante. On y cultive le champignon de Paris et le Pied bleu.! Un champignon de prestige, que l’on retrouve dans les assiettes des restaurants gastronomiques. 100 tonnes de champignons haut de gamme sont produits, et tous sont cueillis à la main !: la cave champignonnière pour découvrir comment poussent ces champignons à 50 mètres sous terre selon une culture à l’ancienne par 13°C. L’exploitation s’étend sur 120 kilomètres de galeries à travers 7 niveaux !Tout au long de l’année, la région est le cadre de nombreuses manifestations culinaires. En voici des exemples (sous réserve des mesures sanitaires coronavirus) :- début août, soirées dédiées aux, en plein cœur de la ville. 10 000 personnes viennent y célébrer la célèbre appellation avec au programme musique, repas et produits du terroir.- fin octobre, lessont des promesses de gastronomie traditionnelle et de fêtes avec au menu carpes farcies, fromages de chèvre, filets de sandres... On peut faire son marché au « village-exposition » où, à cette occasion, producteurs et artisans locaux vendent leurs produits.A propos de produits locaux, évoquons la. En hiver, de décembre à janvier, elle se vend au, près de Richelieu. Durant la même période, visite possible de la truffière le Logis de la Pataudière, à Champigny-sur-Veude.Le, revient chaque année avec l’arrivée du printemps. Tout près du majestueux château, place Saint-Louis, on trouve sur ses étals des produits de qualité : fromages de chèvre, terrines de cerf, safran, vins et spiritueux de Loire.

Retrouvez tous les articles dédiés à la Région Centre-Val de Loire en cliquant ici.

Publié par Michèle Sani Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Michèle Sani Publié par Michèle Sani

Autres articles Centre-Val de Loire, pour une évasion verte à deux heures de Paris

De Chartres au Berry, itinéraire au fil des méandres de la Loire

Le Centre-Val de Loire, au Jardin de la France et de ses châteaux

Lu 147 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Occitanie : EscaleMED, l’agence des voyages (gourmands) en circuit court Hôtellerie : Paris à la traîne sur le 1er semestre et début juillet