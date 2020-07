Le Val de Loire à pied, à vélo, en bateau...

Accueil Vélo

Lacroise de nombreux autres itinéraires cyclables majeurs telsCette dernière qui parcourt l’Europe sur 5 000 kilomètres, traverse la région Centre-Val de Loire sur 650 kilomètres, via Chartres et Tours.Les itinérairesreprésentent 400 kilomètres cyclables de 6,8 à 55,70 kilomètres. Ils empruntent tantôt des chemins ou pistes, tantôt des petites routes. Les boucles sont à la portée de tous, débutants comme sportifs. Une quinzaine d’itinéraires thématiques sont ainsi proposés.Quelques exemples :Cheverny et Touraine ;au château médiéval de Fougères-sur-Bièvre ;du Cosson et du Breuvron et observation de leurs castors ;(parc de Chambord ou forêt de Cheverny et observation de la faune ;prestigieux domaine de chasse de François Ier, etc.Laa un nouvel itinéraire balisé, qui remplace la Véloroute V43. De Ouistreham à La Rochelle, trois régions se trouvent traversées : la Basse­-Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou­-Charentes.Laparcourt l'Europe sur 5 000 kilomètres en traversant la région Centre­-Val de Loire via Chartres et Tours sur 350 kilomètres. Au-delà de la symbolique religieuse, cet itinéraire avoisine le chemin de randonnée pédestre menant à Saint­-Jacques-­de-Compostelle à travers les vallées de l’Eure, du Loir, de la Loire et de la Vienne.. Le long des itinéraires, plus de 600 établissements (hébergements, Offices de tourisme, loueurs et réparateurs de vélos, lieux de visite) détenteurs de la marque nationale Accueil Vélo sont prêts à vous accueillir et à vous conseiller.Plus d'infos : www.valdeloire-france.com/balades/velo/les-chateaux-velo