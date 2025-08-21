TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyamar dévoile ses brochures 2026

Circuits, séjours et escapades


Voyamar enrichit son catalogue pour 2026 avec de nouvelles brochures dédiées aux circuits en Afrique, Amériques, Asie et Moyen-Orient, ainsi qu’une sélection "Séjours & Clubs" pour l’hiver 2025 et le printemps 2026.


Vendredi 22 Août 2025

Voyamar enrichit son catalogue pour 2026 avec de nouvelles brochures - ©Voyamar
Voyamar enrichit son catalogue pour 2026 avec de nouvelles brochures - ©Voyamar
Voyamar dévoile ses nouvelles brochures de voyages pour 2026, couvrant quatre grandes zones, Afrique, Amériques, Asie et Moyen-Orient, ainsi que la brochure Séjours & Clubs – Hiver 2025 / Printemps 2026.

L’objectif affiché, proposer une offre élargie, moderne et accessible, tout en soignant l’esthétique et l’identité visuelle.

Cette nouvelle collection se distingue par une direction artistique renouvelée, avec des couvertures mettant à l’honneur des figures féminines, incarnant émotion et évasion, avec des visuels générés par intelligence artificielle.

Les destinations et circuits

Parmi les nouveautés, un circuit combinant la région du Cap et le Parc Kruger en Afrique du Sud, un séjour mêlant plages de Mombasa et safaris au parc de Tsavo au Kenya, ainsi qu’un itinéraire privatif en train à travers le pays. Zanzibar se voit également associé à des safaris dans le parc de Saadani.

Pour marquer le centenaire de la Route 66, Voyamar propose un circuit dédié aux États-Unis. Le Canada s’ouvre à toutes les saisons avec 11 autotours. Autres nouveautés : un circuit au Yucatán entre culture maya et plages, un combiné Costa Rica & Panama, ainsi qu’une offre de circuits en petits groupes (12 à 20 personnes) en Amérique du Sud. Plusieurs itinéraires ont été repensés sur le continent.

Le Sri Lanka, la Thaïlande et Bali bénéficient de nouveaux combinés privatifs, tandis qu’un itinéraire commun Corée du Sud – Japon fait son entrée. Le Laos et la Chine sont proposés en groupes limités, et deux combinés aux Philippines enrichissent l’offre balnéaire. Les amateurs de grands espaces pourront découvrir deux nouveaux circuits en Australie et Nouvelle-Zélande.

La brochure Moyen-Orient recense 33 circuits, dont un nouveau circuit-croisière en Égypte, un parcours combinant Dubaï, Abu Dhabi et les fjords de Musandam, ainsi qu’un itinéraire “première découverte” en Jordanie. Un circuit exclusif à Oman complète la sélection.

Nouveautés balnéaires et escapades hivernales

Pour l’hiver 2025 et le printemps 2026, Voyamar ajoute deux établissements Naya Collection en Tunisie du Nord et au Sri Lanka, ainsi qu’un Naya Club en Laponie.

S’y ajoutent un combiné dans le sud de la Thaïlande, des séjours en Égypte, Sénégal et Maroc, ainsi que des locations de villas aux Antilles.

Les brochures sont déjà disponibles en ligne et seront prochainement distribuées en agences partenaires.


TourMaG
