Voyamar dévoile ses brochures 2026

Pour l’hiver 2025 et le printemps 2026, Voyamar ajoute deux établissements Naya Collection en Tunisie du Nord et au Sri Lanka, ainsi qu’un Naya Club en Laponie.



S’y ajoutent un combiné dans le sud de la Thaïlande, des séjours en Égypte, Sénégal et Maroc, ainsi que des locations de villas aux Antilles.



Les brochures sont déjà disponibles en ligne et seront prochainement distribuées en agences partenaires.

