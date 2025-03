Nous sommes à +10% de croissance sur les clubs en prises de commandes. Cette progression est tirée par les performances de la Tunisie. La destination, connue pour son rapport qualité - prix, enregistre une très forte croissance. Les clients qui viennent en agences actuellement veulent du prix.



La clientèle plus premium n'a pas encore passé la porte des agences pour venir acheter les vacances d'été. L'Espagne, avec les Baléares notamment, se démarque aussi, et passe au-dessus de l'Italie et de la Grèce.



Nous avons 3 Naya Club à Majorque, et celui qui se détache le plus actuellement, est notre nouvelle adresse axée "petits prix" .



Notre nouveau club premium à Ibiza fonctionne bien également. Cela peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, mais sur Ibiza il y a peu de clubs. Nous avons un partenariat fort avec le groupe Palladium qui nous permet d'avoir du stock. Le démarrage est donc plutôt bon, car l'offre globale est restreinte.



Les clubs en Egypte tirent également leur épingle du jeu sur l'hiver. Enfin Marrakech marque également des points.