Diplômé de BTS Tourisme, Aurélien Aufort débute sa carrière en tant qu'agent de voyages chez Carlson Wagonlits. Rapidement son envie de découvrir le monde le pousse à voyager et décide donc d'aller à la rencontre des touristes à destination en devenant pilote vacances chez Jet Tours puis au Club Med et enfin à l'UCPA.



En 2016, il rejoint Voyamar et donc le groupe Marietton en tant que commercial b2b sur la la région PACA.



Il ne quittera plus la famille Marietton et y gravira les échelons un à un. Tout d'abord en prenant le poste de Chef Des Ventes puis Directeur Commercial, Directeur Général Adjoint et enfin Directeur Général.



Aujourd'hui Aurélien Aufort est Directeur Général du Tour Opérating avec sous sa responsabilité les Tour-Opérateurs Voyamar et Héliades. Il est également membre du comité de Direction du Groupe Marietton et du board.