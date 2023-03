Marietton Développement : "Tous les voyants sont au vert" pour l'été 2023

Tous les voyants sont extraordinairement au vert pour l'été 2023 pour l'ensemble de nos tour-opérateurs

Nous avons des croissances en termes de prises de commandes entre le mois de janvier et fin mars qui sont de l'ordre de 30% et c'est très bon, mais nous restons sur la défensive car on ne sait jamais quels événements peuvent nous tomber dessus

Cela devrait être encore une bonne année, avec à mon avis, un bon redémarrage de l'Asie et de l'Amérique.



Je pense aussi que 2024 sera l'année de maturité de pays comme l'Egypte, la Tunisie, le Maroc et la Jordanie, qui sont des destinations que l'on ne vendait plus depuis 12 ans, depuis le Printemps arabe. Ces destinations vont bénéficier de l'après-Covid et de la crise du pouvoir d'achat

Etats-Unis, Europe, bassin méditerranéen, clubs... ", s'enthousiasme Aurélien Aufort, le directeur général du Groupe Marietton Développement sur le Ditex, à Marseille.", ajoute-t-il.La théorie du "revenge travel" semble donc porter ses fruits pour Marietton en 2023, après trois années compliquées pour le secteur des voyages.Mais quid de 2024 ? "".