EXCLUSIF - Laurent Abitbol : "Nous allons accélérer sur les acquisitions TO en 2023 et 2024..."🔑

TourMaG.com - Vous avez toujours l'envie d'investir. Que regardez-vous ?



Laurent Abitbol : Bleu Voyages est une grosse acquisition, il y en aura d'autres en 2023.



L'entreprise représente 150 millions d'euros de volume d'affaires, les prochains achats seront différents. Marietton va investir dans des tour-opérateurs.



TourMaG.com - On vous prête un intérêt pour un TO marseillais spécialisé sur l'Asie...



Laurent Abitbol : Je ne dirais rien. Le personnel doit être informé d'abord. Il y a des lois, je les respecte. Nous allons accélérer la croissance sur les acquisitions en 2023 et 2024.



TourMaG.com - La distribution n'est plus une priorité ?



Laurent Abitbol : A mon avis, il manque 40 agences à notre réseau, dans des lieux précis. Je n'irais pas plus loin.



J'investis beaucoup dans les agences de voyages. Le groupe Marietton n'a jamais distribué de dividende, ce qui nous permet d'acheter cash des entreprises. Il va rembourser le PGE dans son intégralité (60 millions d'euros), le 31 mai 2023.



TourMaG.com - Dernièrement nos confrères ont annoncé par erreur l'acquisition de GO Voyages à la place de Bleu Voyages. Est-ce que les solutions technologiques vous intéressent ?



Laurent Abitbol : L'affaire est close, mais c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé dans ma carrière.



Pour en revenir à votre question, il y aura des acquisitions dans le secteur des technologies. Sauf que je ne suis pas un expert de la technologie, mais il faudra y aller pour prévenir l'avenir.



TourMaG.com - Comment se porte Selectour ?



Laurent Abitbol : Le réseau est en forme olympique.



L'année 2022 a été très bonne, donc nos adhérents recevront beaucoup d'argent et les nouveaux contrats avec Amadeus et Air France, vous nous permettre d'être tranquilles pour les 5 prochaines années.



J'ai pérennisé Selectour pour 5 ans. Pour le report de la surcharge d'Air France, ça ne veut rien dire, car la compagnie met ses billets sur NDC. Les meilleurs prix sont partis d'Amadeus, ils sont dans NDC.



TourMaG.com - Il n'y a plus de débat sur le NDC d'Air France ?



Laurent Abitbol : Il y a toujours un problème, car faire un billet d'avion prend 2 minutes contre 20 secondes auparavant.



Le jour où le billet sera émis aussi facilement que par le passé, alors il n'y aura plus de sujet. Cela nous pose problème sur la productivité des billets.