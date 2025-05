APST : fin de mandat pour Mumtaz Teker, Laurent Abitbol et Adriana Minchella

De la même façon, les adhérents devront élire les nouveaux administrateurs des catégories B (Gestionnaires d’hébergement et gestionnaires d’activités de loisirs) et D (associations de tourisme exceptées les organismes locaux de tourisme, fédérations et unions de tourisme déclarées).



Actuellement, ces postes sont respectivement occupés par Denis Laxenaire et Georges Azouze (Association Française des Seniors du Tourisme), qui sont, là aussi les seuls en lice pour reprendre leur poste.



Les élections semblent donc jouées !



Enfin, les adhérents de l'APST devront également désigner une partie de leurs délégués régionaux.



Les résultats seront dévoilés le 18 juin, mais les votes sont d'ores et déjà ouverts aux adhérents depuis ce mardi 13 mai à 14h.