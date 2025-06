Convenc’Tour 2025 au Sénégal : cap sur l’action et la cohésion

« zéro papier »

Le Convenc’Tour 2025 s’inscrit aussi dans, notamment à travers son engagement en faveur de l’environnement.Dans le cadre du pilier "Planète", le réseau poursuit son action, avec un site web dédié conçu par les équipes du Cediv Travel.Ce support numérique constitue le point central de l’événement, où les participants peuvent consulter le programme, les intervenants et les actualités de la semaine.Le programme de cette édition s’appuie sur l’aboutissement des réformes engagées depuis 2023, qui préparent une nouvelle organisation coopérative : plus agile, plus collaborative, et en mouvement constant.Cette dynamique se traduit aussi, sur le terrain, avec, à Nianing, sur l’île de Gorée et dans le Siné-Saloum. Un ancrage territorial fort, à l’image de l’esprit de la Teranga, synonyme d’accueil, de générosité et de respect de l’autre.