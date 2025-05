Les délégués régionaux, première brique du "CEDIV de demain" [ABO]

Flora Lambert (Cimes Evasion), déléguée à la régionalisation, a donc présenté à la presse les. Elles correspondent àqui, vus de l'extérieur, peuvent sembler audacieux compte tenu des distances et des inévitables différences de problématiques.Ainsi, même si des liens peuvent justifier leur appariement, une seule région englobe-t-elle à la fois les DROM-COM, dont la Réunion et Mayotte ! De même, faire tenir ensemble les régions Sud (PACA) et Occitanie ou le Nord et la Normandie peut sembler une gageure.Pour ces, il y a, étant donné que. Ainsi, la région Grand Est est représentée à la fois par Carine Bentz (Voyages Bentz) et par Olivier Fillinger (Planet Vacances).Par ailleurs, Noemye Are (Mon Voyage) et Olivier Raymond (Les Voyages du Zèbre) représentent, eux, à la fois la région Sud PACA et la région Occitanie.Mahfoud Khazmat (Mer et Soleil) représente la région Nord-Normandie, Nicolas Cardenau (Nova Voyages) la région Grand Ouest, Annouchka Olivier (Atelier des Voyages) la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ghislaine Homond (Flash Voyages) est la déléguée de la région Ile-de-France.Enfin, Ruddy Gaddarkhan (Kahn Voyages) représente l'ensemble des Outre-Mer.