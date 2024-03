CARINE BENTZ Gérante des Voyages Bentz

Carine Bentz est née le 29 décembre 1982 et est mère d'un enfant. Forte d'une histoire familiale de quatre décennies, elle a repris avec son frère Régis Bentz les rênes de l'entreprise d'autocars familiale, léguée par ses parents il y a 15 ans. Elle est la troisième génération à la tête de l'entreprise héritée après guerre de son arrière-grand-père. Le Groupe adhérent du CEDIV compte 180 salariés et 6 agences de voyages.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 18 Mars 2024

BIOGRAPHIE Le Groupe Voyages Bentz, dont le siège social est situé à Phalsbourg, compte une entreprise de transport d'autocars et gère un mini réseau de 6 agences de voyages dans la région Grand Est.



Il a connu une forte croissance externe dans divers secteurs et compte actuellement 180 employés. Il est adhérent au CEDIV depuis 2017, réseau qui lui a permis d'élargir ses services et renforcer son positionnement.



Malgré les défis de la crise sanitaire, son activité touristique a connu un essor exceptionnel. Ceci grâce à une importante croissance organique avec l'ouverture d'une agence en centre commercial et expansion externe avec le rachat de trois agences de voyages. Voyages Bentz opére désormais six agences dans le bassin mosellan depuis fin 2023.



Ce développement a fait du Groupe un acteur majeur avec une notoriété inégalée dans le tourisme aérien, croisiériste, et autocar sur son territoire.



2021 - SCHWEYER SASSCHWEYER SAS

2016 - Voyages Jacky

2009 - Voyages Bentz

2009 - Manpower France



DIPLOMES 2013 - Brevet de technicien supérieur (BTS), Tourisme

2006 - Iseg executive strasbourg

Licence de commerce (OMNIS - École Supérieure de Commerce et Management)

2005 - Brevet de technicien supérieur (BTS), CFA Jules Verne

DISTINCTIONS & MANDATS

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE

CONTACT - CARINE BENTZ (Linkedin)





Lu 178 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > JEAN-CHRISTOPHE GUILLIN SEBASTIEN MAURY ALAIN DE MENDONCA