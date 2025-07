Nouveau : Transavia vous permet enfin de revendre vos billets !

l’expérience est simple, sécurisée, et entièrement encadrée par la compagnie

la revente de billets est une attente forte des voyageurs : bien encadrée, elle devient un levier puissant d’expérience client et de performance opérationnelle

Ce service, pensé pour répondre à une demande client croissante, s’inscrit pleinement dans notre démarche d’innovation responsable

Les passagers de Transavia peuvent désormais accéder à unou directement à l’adresse resale.transavia.com. Le billet peut être remis en vente jusqu’à une heure avant le départ. Si le billet est revendu, le client reçoit un. Le processus est entièrement intégré à l’écosystème numérique de Transavia, sans recourir à des plateformes tierces.Selon le communiqué, «». Ce service vise également à optimiser l’occupation des avions, en diminuant le nombre de passagers absents. Gilles de Richemond , indique que «». Fondée à Paris en 2021, Fairlyne est une entreprise spécialisée dans les solutions de revente pour les opérateurs de transport. Sa technologie en marque blanche est conçue pour s’intégrer dans les outils des transporteurs. Elle est soutenue par Speedinvest, Kima Ventures, Evolem et FJ Labs., déclare : «». En 2024, Transavia France a transporté près de 14 millions de passagers. La compagnie a été élue pour la cinquième fois consécutive "Service Client de l’Année 2025" dans la catégorie Transport collectif de voyageurs, et distinguée par plusieurs prix dont le label Meilleure Enseigne par Capital, le Trophée Qualiweb 2025, et le Travel Trust Award par Skyscanner.