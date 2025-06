Grève Transavia : indemnités, remboursement... quels sont vos droits ?

La grève interne à une compagnie ne constitue pas des circonstances extraordinaires au sens du Règlement 261/2004 car il s’agit d’un événement social que la compagnie aurait dû gérer en amont pour éviter la grève.(aller comme retour car il s’agit d’une compagnie UE)(sauf lorsque la compagnie a pu anticiper et annuler ses vols secs à + ou - de 14 jours du départ et sous certaines conditions, ce qui n’est pas le cas présentement).La compagnie doit prévenir les passagers dès qu’elle connait les vols impactés et les indemniser, lorsqu’ils sont éligibles. Elle doit également les assister et les prendre en charge : leur proposer un remboursement du vol ou un vol de remplacement dans des conditions analogues, les restaurer et les héberger pendant le temps d’attente jusqu’au vol de reprotection, le cas échéant et assurer les transferts.