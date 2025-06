Renaissance (CFC) : la croisière « à la française » en version sous-titrée ? [ABO]

Welcome on board

Bienvenue à bord

* Frédéric Jansen a travaillé notamment à bord du Mistral (Festival), du Van Gogh et du Princess Danae (Nouvelles Frontières), du Princess Danae (NDS), du Luis Aura (affrété par Rivages du Monde), des 3 voiliers de Star Clippers, du Bleu de France (Croisières De France), du Paul Gauguin (Beachcomber Croisieres Ltd.) et de tous les navires de la compagnie Ponant.

Dans ma jeune carrière, je ne comprenais pas les passagers francophones qui parlaient avec autant de nostalgie et d’émotion de ces navires qu’étaient Le France ou le Mermoz. Après quelques années, j’ai compris :qui se reflétait à travers les yeux pétillants et les récits de ces passagers (j’en profite pour remercier Pierre Delanoë et Michel Sardou !).Au-delà de la concurrence, le but était bien de(en parle-t-on assez dans les écoles en France ?),La langue française est si belle ! La France a tant à offrir au monde !Les Français sont intelligents, créatifs, artistiques, intuitifs, généreux, courageux et passionnés. Ce n’est pas moi qui le dis, c'est Google (je viens de lui demander, sourires). Pour ma part, je rajouterai « élégants ».D’ailleurs, si je devais nommer un nouveau navire français de luxe, je l’appellerai ELEGANCE (en plus c’est la même orthographe en anglais, sans les accents).Je dis d’ailleurs souvent à mon entourage que « la France est le plus beau pays du monde ». Suis-je chauvin ? Non. Je suis Belge, donc je peux le dire.Ayant travaillé avec tant de clients français, à bord et à terre, je leur donnais toujours ce conseil de: quand on est au top dans tant de domaines, on ne peut être que déçu si on fait l’erreur de comparer.Le voyage, c’est avoir de nouveaux yeux, s’émerveiller de choses nouvelles et prendre tels qu’ils sont les paysages, les gens, la nourriture, la langue, la culture, etc., sans comparer.Rendez-vous à l’embarquement pour les Caraïbes (Barbade, Martinique, Curacao) dès octobre 2025 !» ou / et «» ? Et dans quel ordre ?