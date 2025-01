La fin du rêve de la croisière à la française ? [ABO]

Or,Le concept est révolu. Dépassé. En langage de création d’entreprise cela s’appelle une niche vide ou un mauvais plan.La croisière maritime se divise principalement aujourd’hui en deux grandes catégories :avec un nombre croissant d’acteurs et des bateaux de moindre capacité, offrant des prestations de standing à un tarif idoine.A noter aussi une nouvelle vague : les croisières d’expédition qui ne sont qu’une "spécialisation" de la deuxième catégorie.Entre ces deux, y a-t-il la place pour une catégorie intermédiaire ? Manifestement,si l’on en croit les tentatives et les échecs successifs de Croisières de France , et plus récemment de la Compagnie française de croisières (CFC) Alors, pourquoi ça ne marche pas ?. Elle est désormais aux mains de conglomérats qui disposent du cash nécessaire pour renouveler leurs flottes, envisager des politiques de décarbonation et répondre aux normes techniques de plus en plus draconiennes exigées par les autorités.