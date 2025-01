CFC Croisières : le Renaissance en cale sèche en Allemagne

A cette date, il sera propriété du groupe Ambassador qui détiendra aussi les deux bateaux de la compagnie britannique Ambassador Cruise Line.En effet CFC Croisières et Amabassador Cruise Line s'apprêtent à se rapprocher au sein du nouveau groupe Ambassador qui exploitera trois navires.actionnaire actuel de la compagnie Ambassador Cruise Line, et en minorité par Cheyne Capital, actionnaire actuel de Compagnie Française de Croisières.Pour Maëlysse Pierrot-Guibourt , présidente de CFC, « se rapprocher d’Ambassador, une compagnie britannique en pleine expansion, est extrêmement positif. Les synergies prévues vont nous permettre de renforcer notre position dans le secteur. Nos clients sont satisfaits et fidèles, nous restons engagés à leur offrir une expérience premium à bord et même à l’enrichir ».