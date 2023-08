CFC : retrouvez toutes les dernières actualités

Le Renaissance, le navire de la compagnie CFC sera à Marseille le 14 septembre pour la saison automne - hiver 2023 - 2024.CFC a ouvert les ventes de ses croisières 2024 - 2025 et lance deux départs depuis Bordeaux en plus des voyages au départ du Havre et de Marseille.Quelques jours à peine après sa sortie des chantiers navals de Brest où il a été longuement rénové, le paquebot Renaissance, propriété de la Compagnie française de croisières, a quitté, vendredi dernier, Le Havre. La croisière inaugurale l’a conduit à Zeebruge avec ses invités avant de le ramener, hier matin, dans son port normand de départ.Compagnie Française de Croisières (CF) vient de dévoiler le nom de la marraine de son navire Renaissance. Il s’agit de l’actrice française Anne Parillaud. Elle participera à la cérémonie de baptême le 28 juin au Havre.La nouvelle compagnie française de croisières joue de malchance. Après les incidents sur le chantier de Brest, en début d'année, CFC Croisières doit encore décaler sa croisière inaugurale. Dans un post Linkedin Clément Mousset annonce que "notre première croisière commerciale débutera le 29 juin." Pour les croisiéristes, une compensation allant jusqu'à 50% des sommes versées est prévue.CFC remplace son itinéraire de 14 nuits "Royaumes du Nord de la Baltique" à bord du Renaissance par trois nouvelles offres de croisières, au départ du Havre, entre le 28 mai et le 11 juin 2023.Compagnie Française de Croisières lance une campagne de promotion multi supports : TV, sponsoring, presse écrite et affichage dès ce lundi 27 février 2023.TourMag.com a eu l’opportunité de monter à bord du Renaissance, le premier bateau de croisières de CFC. Une visite de chantier menée tambour battant dans le port de commerce de Brest en compagnie de Cédric Rivoire-Perrochat, l’un des deux co-fondateurs de la compagnie basée à Marseille.Compagnie Française de Croisières a programmé deux croisières inaugurales dans le Nord de l'Europe au départ du Havre Rythmes et Légendes Celtes et Royaumes du Nord & de la Baltique.