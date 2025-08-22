Thaïlande : bientôt des vols gratuits pour les touristes étrangers ?

des vols intérieurs pour découvrir des lieux moins connus

Pour inciter les voyageurs internationaux à visiter des lieux moins connus en Thaïlande, les autorités envisagent de proposer des vols intérieurs gratuits sur une période de trois mois.



Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 22 Août 2025

