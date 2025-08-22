Thaïlande : bientôt des vols gratuits pour les touristes étrangers ? - depositphotos.com Auteur BiancoBlue
Des vols gratuits pour visiter la Thaïlande ?
Cette annonce a de quoi laisser rêveur... Et pourtant c'est une mesure qu'envisagent les autorités thaïlandaises pour inciter les touristes étrangers à visiter des zones moins fréquentées et moins connues.
Les étrangers détenteurs d'un billet d'avion international pourraient ainsi bénéficier gratuitement d'un billet d'avion aller-retour intérieur avec 20 kilos de bagages sur six compagnies aériennes thaïlandaises : Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air et Thai Vietjet.
L'opération s'étalerait sur 3 mois, de septembre à novembre, indique la presse thaïlandaise.
Le ministère thaïlandais du tourisme prévoit de proposer le projet au cabinet pour approbation la semaine prochaine.
Thaïlande des vols gratuits pour faire découvrir des "trésors cachés"
La Thaïlande souhaite développer le tourisme à travers quatre axes principaux : le luxe, la santé et le bien-être, le tourisme vert et l’incitation à la découverte de l’ensemble des régions du pays du nord au sud.
Les autorités veulent faire découvrir des villes et des régions qui restent encore trop méconnues. Plutôt que de parler de « Provinces moins visitées », elles seront mises à l’honneur sous le nom de « Joyaux cachés » (Hidden Gem).
La Thaïlande ce n'est pas que Phuket, Chiang Mai, Koh Samui... C'est aussi cinq grandes régions avec plus de 70 provinces qui ont toutes leurs particularités. Parmi elles, Chiang Dao, dans le nord de la Thaïlande, à seulement une heure de Chiang Mai, avec ses montagnes, ses sources chaudes, ses grottes et ses cavernes illuminées.
Au sud, Khanom à Nakhon Si Thammarat offre ses plages préservées et la possibilité d’apercevoir des dauphins roses ou encore, la province de Trat, une autre destination insulaire méconnue à 315 kilomètres de Bangkok, et réputée pour ses eaux cristallines, ses plages de sable blanc.
En 2024, le pays a accueilli 35,5 millions de visiteurs internationaux, soit près de 89% des niveaux records de 2019 (39,92 millions). L'objectif affiché est d’atteindre 40 millions de visiteurs en 2025.
Le marché français a atteint de son côté plus de 96% des niveaux de 2019 en 2024 avec 720 806 visiteurs français. La France se classe au 3e rang des marchés sources européens, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni.
