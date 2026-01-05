Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Arsenale Group et SIMEST (Groupe Cassa Depositi e Prestiti) ont conclu un accord stratégique pour le lancement de Dream of the Desert, le premier train de luxe italien en Arabie saoudite.
Cette opération, soutenue par le Fonds saoudien de développement du tourisme, représente un investissement total supérieur à 70 millions d’euros et marque l’entrée du groupe italien sur le marché du Moyen-Orient.
Le projet Dream of the Desert repose sur un modèle de partenariat public-privé inédit dans le secteur ferroviaire de luxe. Il découle d’un accord signé avec la Saudi Arabia Railways (SAR) pour l’accès au réseau national.
L’opération combine un investissement en fonds propres de 37 millions d’euros par Arsenale Group et SIMEST, complété par un prêt de 35 millions d’euros accordé par le Saudi Tourism Development Fund (STDF).
SIMEST participe à hauteur de 15 millions d’euros via son Fonds 394/81, instrument destiné à soutenir les entreprises italiennes engagées dans de grands contrats internationaux, renforçant ainsi le tissu industriel national.
Une coopération renforcée entre l’Italie et l’Arabie saoudite
Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des liens économiques entre l’Italie et l’Arabie saoudite, récemment illustré par l’ouverture du bureau SIMEST à Riyad et la signature d’un protocole d’accord entre CDP, SIMEST et la Chambre de commerce italo-arabe (JIACC).
Dream of the Desert figure parmi les premiers projets à matérialiser ce partenariat.
Le train de luxe est entièrement conçu et fabriqué en Italie. Les pôles industriels d’Arsenale, CPL à Brindisi et Standgreen à Bergame, sont responsables de sa construction, sous la coordination des Cantieri Ferroviari Italiani (CFI). Ce réseau implique de nombreuses PME italiennes spécialisées dans le design, l’ingénierie de pointe, le luxe et l’hospitalité.
Paolo Barletta, CEO d’Arsenale, souligne, "Dream of the Desert valorise l’excellence des PME italiennes et constitue un exemple pionnier de partenariat public-privé dans le secteur du train de luxe."
Une expérience touristique unique
Destiné aux voyageurs en quête de luxe et d’originalité, Dream of the Desert proposera des itinéraires d’une à deux nuits, combinant expériences exclusives à bord et excursions à terre.
Les trajets partiront de Riyad vers des sites emblématiques, tels qu’Al-Ula, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et la région de Hail, jusqu’aux abords de la frontière jordanienne.
Les intérieurs du train ont été conçus par l’architecte et designer Aline Asmar d’Amman, fondatrice du studio Culture in Architecture, garantissant une expérience haut de gamme à chaque étape du voyage.
Les voyageurs intéressés peuvent dès à présent effectuer leurs pré-réservations sur le site officiel du projet, qui détaille les itinéraires, les expériences à bord et les dates de départ.
