Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des liens économiques entre l’Italie et l’Arabie saoudite, récemment illustré par l’ouverture du bureau SIMEST à Riyad et la signature d’un protocole d’accord entre CDP, SIMEST et la Chambre de commerce italo-arabe (JIACC).



Dream of the Desert figure parmi les premiers projets à matérialiser ce partenariat.



Le train de luxe est entièrement conçu et fabriqué en Italie. Les pôles industriels d’Arsenale, CPL à Brindisi et Standgreen à Bergame, sont responsables de sa construction, sous la coordination des Cantieri Ferroviari Italiani (CFI). Ce réseau implique de nombreuses PME italiennes spécialisées dans le design, l’ingénierie de pointe, le luxe et l’hospitalité.



Paolo Barletta, CEO d’Arsenale, souligne, " Dream of the Desert valorise l’excellence des PME italiennes et constitue un exemple pionnier de partenariat public-privé dans le secteur du train de luxe. "