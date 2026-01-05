TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Un investissement de plus de 70 millions d’euros


Arsenale Group et SIMEST annoncent le lancement de Dream of the Desert, le premier train de luxe italien en Arabie saoudite. Soutenu par le Fonds saoudien de développement du tourisme, ce projet combine savoir-faire italien et partenariat public-privé.


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

Arsenale Group et SIMEST annoncent le lancement de Dream of the Desert - Crédit Stephan Julliard
Arsenale Group et SIMEST annoncent le lancement de Dream of the Desert - Crédit Stephan Julliard
TAP Air Portugal
Arsenale Group et SIMEST (Groupe Cassa Depositi e Prestiti) ont conclu un accord stratégique pour le lancement de Dream of the Desert, le premier train de luxe italien en Arabie saoudite.

Cette opération, soutenue par le Fonds saoudien de développement du tourisme, représente un investissement total supérieur à 70 millions d’euros et marque l’entrée du groupe italien sur le marché du Moyen-Orient.

Le projet Dream of the Desert repose sur un modèle de partenariat public-privé inédit dans le secteur ferroviaire de luxe. Il découle d’un accord signé avec la Saudi Arabia Railways (SAR) pour l’accès au réseau national.

L’opération combine un investissement en fonds propres de 37 millions d’euros par Arsenale Group et SIMEST, complété par un prêt de 35 millions d’euros accordé par le Saudi Tourism Development Fund (STDF).

SIMEST participe à hauteur de 15 millions d’euros via son Fonds 394/81, instrument destiné à soutenir les entreprises italiennes engagées dans de grands contrats internationaux, renforçant ainsi le tissu industriel national.

Une coopération renforcée entre l’Italie et l’Arabie saoudite

Autres articles
Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des liens économiques entre l’Italie et l’Arabie saoudite, récemment illustré par l’ouverture du bureau SIMEST à Riyad et la signature d’un protocole d’accord entre CDP, SIMEST et la Chambre de commerce italo-arabe (JIACC).

Dream of the Desert figure parmi les premiers projets à matérialiser ce partenariat.

Le train de luxe est entièrement conçu et fabriqué en Italie. Les pôles industriels d’Arsenale, CPL à Brindisi et Standgreen à Bergame, sont responsables de sa construction, sous la coordination des Cantieri Ferroviari Italiani (CFI). Ce réseau implique de nombreuses PME italiennes spécialisées dans le design, l’ingénierie de pointe, le luxe et l’hospitalité.

Paolo Barletta, CEO d’Arsenale, souligne, "Dream of the Desert valorise l’excellence des PME italiennes et constitue un exemple pionnier de partenariat public-privé dans le secteur du train de luxe."

Une expérience touristique unique

Destiné aux voyageurs en quête de luxe et d’originalité, Dream of the Desert proposera des itinéraires d’une à deux nuits, combinant expériences exclusives à bord et excursions à terre.

Les trajets partiront de Riyad vers des sites emblématiques, tels qu’Al-Ula, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et la région de Hail, jusqu’aux abords de la frontière jordanienne.

Les intérieurs du train ont été conçus par l’architecte et designer Aline Asmar d’Amman, fondatrice du studio Culture in Architecture, garantissant une expérience haut de gamme à chaque étape du voyage.

Les voyageurs intéressés peuvent dès à présent effectuer leurs pré-réservations sur le site officiel du projet, qui détaille les itinéraires, les expériences à bord et les dates de départ.


Lu 198 fois

Tags : arabie saoudite, luxe, train
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Legends and Paradise

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion

Heritage Awali Golf &amp; Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion
Heritage Awali Golf & Spa Resort réaffirme son identité intemporelle tout en se réinventant...
Dernière heure

B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CROISIEUROPE - Agent de réservation de voyages H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CERCLE DES VOYAGES - Conseiller Voyages sur mesure Italie H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TIME TOURS/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Technicien Back Office H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !

Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !
Partez en France

Partez en France

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Production

Production

Racheté par Marietton Développement, Japan Experience compte doubler son chiffre d'affaires d'ici 4 ans

Racheté par Marietton Développement, Japan Experience compte doubler son chiffre d'affaires d'ici 4 ans
AirMaG

AirMaG

Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension

Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses

B&amp;BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses
Futuroscopie

Futuroscopie

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité en 2026

Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias