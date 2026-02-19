Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

Pour l'heure, 128 chambres et 5 suites sont commercialisées car le cinquième étage est encore en travaux.



Une fois ce chantier terminé à la mi-avril, ce sont 155 chambres et suites qui seront proposées.



"Pour une chambre standard, compter à partir de 150€ la nuit en basse saison (janvier/février), et jusqu'à 250€ en haute saison. Pour une suite, compter à partir de 250€" , précise Marie Kervevan, la Sales Manager.



Chambres et suites sont équipées de lits king size de qualité. Les suites "classiques" disposent, en sus, d'un canapé lit où il est possible de dormir à deux. Quant aux trois "Family suites", elles sont équipées, en plus, de lits superposés dans la petite chambre dédiée aux enfants.



La réception, installée en mezzanine, ouvre sur un salon avec bar aux couleurs et au mobilier chaleureux.



Juste à côté, se trouve le restaurant (jusqu'à 100 couverts) qui propose une cuisine mettant en valeur les produits locaux et les spécialités régionales. Le matin, y est également servi un petit-déjeuner qui combine jus de fruits, thé, café, viennoiseries, mets sucrés comme salés, œufs, et aussi - touche originale - bar à miel et bar à confitures.



Les clients ont également accès à un espace fitness et à un sauna. Le Hyatt Centric Reims travaille à des partenariats, en vue de proposer des massages.



A la belle saison, une terrasse extérieure sera aménagée en rez-de-chaussée, avec service de bar et snack.



Pas de rooftop, en revanche. Mais, depuis les chambres, le regard plonge sur le canal de l'Aisne qui longe le Boulevard Paul Doumer sur lequel ouvre le Hyatt Centric Reims.



Actuellement, des travaux encombrent les quais du canal de l'Aisne. Lorsqu'ils seront terminés, la promenade promet d'y être agréable.



Bien mieux, en 2027, une passerelle devrait relier ce côté-ci du canal avec la berge opposée sur laquelle se dresse le stade de foot de Reims.