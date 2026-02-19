Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

A côté de la réception de l'hôtel Hyatt Centric Reims, en mezzanine, un salon et un bar - Photo : PB
En France, le premier hôtel Hyatt Centric a ouvert ses portes à la fin de l'année dernière, à Reims, capitale mondiale du champagne et ancienne cité des sacres royaux.
Ses premiers pas dans le monde en plein développement de l'hôtellerie rémoise, sont prometteurs.
L'ouverture de cet hôtel contribue à soutenir la croissance mondiale de la marque Hyatt Centric, qui prévoit d'étendre sa présence de 50% d'ici la fin 2029.
Propriété du groupe hôtelier Alboran Hotels et Hospitality qui l'exploitait précédemment sous la marque Mercure, ce quatre étoiles a bénéficié d'une rénovation majeure avant de passer sous la marque internationale Hyatt Centric.
La marque raffole des centres-ville car elle a l'ambition d'être le parfait point de chute pour explorer tout ce qu'une destination peut proposer aux voyageurs. A Reims, il s'agit naturellement de leur offrir une expérience unique au cœur de la région viticole la plus célèbre au monde.
En harmonie avec l’histoire et la culture de la région, les chambres et suites baignent dans une atmosphère contemporaine et chaleureuse imaginée par l’architecte d’intérieur Caroline Devoluet et son agence Atelier CDA.
Spécialiste de l’univers du luxe et du sur-mesure, elle a joué sur les beiges et les verts, que l'on retrouve sur les fresques en papier peint dans les chambres comme dans les éléments décoratifs et les moquettes des couloirs.
Les beiges, ce sont ceux des "crayères", ces anciennes carrières de craie de l'époque gallo-romaine transformées, plus tard, en caves souterraines ; quant au vert, c'est celui des vignes, bien sûr !
S'y ajoutent des touches dorées dans les luminaires, le mobilier mais aussi les moquettes blanc cassé aux élégants motifs de grandes feuilles.
Hyatt Centric Reims : 4 étoiles et des tarifs raisonnables
Dans les hébergements, des couleurs douces, du beige, du vert et des touches dorées. Ici, une suite - Photo : PB
Pour l'heure, 128 chambres et 5 suites sont commercialisées car le cinquième étage est encore en travaux.
Une fois ce chantier terminé à la mi-avril, ce sont 155 chambres et suites qui seront proposées.
"Pour une chambre standard, compter à partir de 150€ la nuit en basse saison (janvier/février), et jusqu'à 250€ en haute saison. Pour une suite, compter à partir de 250€", précise Marie Kervevan, la Sales Manager.
Chambres et suites sont équipées de lits king size de qualité. Les suites "classiques" disposent, en sus, d'un canapé lit où il est possible de dormir à deux. Quant aux trois "Family suites", elles sont équipées, en plus, de lits superposés dans la petite chambre dédiée aux enfants.
La réception, installée en mezzanine, ouvre sur un salon avec bar aux couleurs et au mobilier chaleureux.
Juste à côté, se trouve le restaurant (jusqu'à 100 couverts) qui propose une cuisine mettant en valeur les produits locaux et les spécialités régionales. Le matin, y est également servi un petit-déjeuner qui combine jus de fruits, thé, café, viennoiseries, mets sucrés comme salés, œufs, et aussi - touche originale - bar à miel et bar à confitures.
Les clients ont également accès à un espace fitness et à un sauna. Le Hyatt Centric Reims travaille à des partenariats, en vue de proposer des massages.
A la belle saison, une terrasse extérieure sera aménagée en rez-de-chaussée, avec service de bar et snack.
Pas de rooftop, en revanche. Mais, depuis les chambres, le regard plonge sur le canal de l'Aisne qui longe le Boulevard Paul Doumer sur lequel ouvre le Hyatt Centric Reims.
Actuellement, des travaux encombrent les quais du canal de l'Aisne. Lorsqu'ils seront terminés, la promenade promet d'y être agréable.
Bien mieux, en 2027, une passerelle devrait relier ce côté-ci du canal avec la berge opposée sur laquelle se dresse le stade de foot de Reims.
Un point de chute parfait pour explorer la destination
Pour séduire les clients, le Hyatt Centric Reims compte aussi jouer sur sa proximité avec les principaux sites touristiques de Reims, notamment sa cathédrale et son célébrissime "ange au sourire", installé à gauche du portail nord de la façade occidentale.
Juste à côté se trouve le Palais du Tau (ancienne résidence des archevêques de Reims) qui rouvrira à l'hiver prochain, après sa transformation en musée des Sacres des rois de France.
Ces deux sites, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont des atouts pour l'attractivité touristique de Reims, au même titre que le vignoble et les nombreuses maisons de champagnes, de plus en plus portées, comme la Maison familiale Thiénot ou l'historique Maison Lanson, à mettre le turbo sur l'œnotourisme.
Pour faciliter les découvertes de ses clients, le Hyatt Centric Reims travaille avec des agences comme Sourire & Co qui, depuis quinze ans, propose des activités insolites en Champagne.
Pendant notre séjour, nous avons donc exploré Reims grâce à sa "Balade des six sens".
Malgré la carte de Reims qui leur a été remise, le sixième sens - celui de l'orientation, qui, pour la circonstance a été ajouté à la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût - a été fort utile aux participants pour réaliser le parcours proposé, et localiser les sites (la cathédrale, etc.) et les boutiques (la Case à pain, la Biscuiterie de Reims, la chocolaterie Lothaire, Le Bonhomme de Bois, la Maison du savon de Marseille...) où était prévue une halte pour découvrir une curiosité ou une spécialité locales, et trouver la réponse à des colles du genre : "combien y a-t-il de piliers sur la Porte de Mars ?" ou : "quel est l'ingrédient principal du pain des poilus ?"
Des espace modulables bien adaptés à toutes les demandes MICE
Ces balades remplies de questions mystère s'adressent tout autant, voire plus, aux entreprises, pour lesquelles Sourire & Co imagine volontiers, en partenariat avec des acteurs locaux, des team buildings ludiques.
En effet, avec l'arrivée récente de plusieurs nouveaux hôtels à Reims, la ville est devenue beaucoup plus attractive pour le MICE.
L'Office de tourisme l'a bien compris, qui a créé en son sein un Convention bureau qui travaille la main dans la main avec les autres structures rémoises, notamment Reims events qui organise foires, salons professionnels et congrès.
"Avant, on ne pensait pas à Reims comme une destination d'affaires. Depuis quelques années, nous avons beaucoup progressé (+25%) dans l'accueil de groupes et de voyageurs professionnels individuels", assure Nathalie Mortier, responsable du Convention Bureau.
Le Hyatt Centric Reims a conscience d'avoir une belle carte à jouer. Non seulement il se trouve à 700 mètres du Centre des congrès de Reims Champagne mais il dispose de neuf salons modulables (au total près de 400m2), dédiés à des événements professionnels, des séminaires, des conférences, des événements privés d'affaires, des expériences sur-mesure.
"Nos formats évolutifs nous donnent une grande liberté pour répondre à la demande des clients", assure Marie Kervevan, la Sales Manager de l'hôtel. Toutefois, s'enorgueillit-elle, "nous sommes le seul hôtel dans le centre-ville de Reims à proposer 250 m2 d'espaces modulables pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes assises en format théâtre".
