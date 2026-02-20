À l'aube de ses 65 ans, Voyages Eurafrique accélère sa diversification [ABO]

« Nous nous sommes lancé dans l’hôtellerie en 2019 et avons maintenant deux hôtels, dont un 5 étoiles de 135 chambres à Marseille et un 4 étoiles de 72 chambres à Aix »

« Le fait de posséder nos hôtels nous aide à nous développer sur les séminaires et incentives. Nous pouvons proposer des packages avec qualité de service et prix compétitif, ce qui est essentiel pour nos clients entreprises. »

« Fournir une offre globale - transport, hébergement, technologie et accompagnement - est aujourd’hui la clé pour répondre aux attentes des entreprises et continuer à se développer durablement sur le business travel. »

Egalement, depuis 2019, le groupe a engagé, en cohérence avec les besoins des clients entreprises., indique Philippe Korcia.L’objectif est clair :Dans cette logique,, ciblant un hôtel 3 étoiles d’une cinquantaine de chambres.Car la vision du chef d'entreprise est claire :