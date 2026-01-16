Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

C'est en tout cas ce qui se profile. On voit mal comment la France pourrait une nouvelle fois résister au rouleau compresseur d’un lobby aérien déterminé à siphonner la moindre liquidité.



Autant dire que l'Hexagone fait désormais figure d'irréductible village gaulois, tandis que la majorité des pays ont abdiqué face au paiement hebdo.



Arnaud Fontanille en a bien conscience et avoue, lucide : « nous allons finir par y passer » ! Et pourtant, le Syndicat patronal ne compte pas rendre les armes aussi facilement et table sur un dernier baroud d'honneur.



Le véritable enjeu de ce bras de fer, c'est la survie de la trésorerie. D'un côté, des compagnies aériennes qui souhaitent rapatrier au plus tôt l'argent dans leurs caisses ; de l'autre, des agents de voyages dont le modèle économique repose en partie sur les flux financiers qui permettent de compenser les délais de paiement accordés aux clients "Affaires". Des clients qui, eux, règlent toujours à 30 jours.