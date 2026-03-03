John Banizette nommé directeur général du Gray d’Albion à Cannes

Le Gray d’Albion à Cannes accueille un nouveau directeur général.
Depuis le 1er mars 2026, John Banizette est à la direction de cet établissement du Groupe Barrière situé à Cannes, avec pour mission de poursuivre le développement de l’hôtel et d’en renforcer la performance.
Présent au sein du Groupe Barrière depuis 2007, John Banizette dispose d’un parcours solide dans l’hôtellerie.
Depuis 2020, il occupait les fonctions de directeur général de l’Hôtel Barrière Le Westminster, un établissement cinq étoiles de 104 chambres et suites employant 118 collaborateurs.
Durant son mandat, il a notamment piloté une transformation de l’hôtel, marquée par une rénovation complète, l’obtention de la cinquième étoile et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de développement commercial et d’excellence opérationnelle.
Depuis le 1er mars 2026, John Banizette est à la direction de cet établissement du Groupe Barrière situé à Cannes, avec pour mission de poursuivre le développement de l’hôtel et d’en renforcer la performance.
Présent au sein du Groupe Barrière depuis 2007, John Banizette dispose d’un parcours solide dans l’hôtellerie.
Depuis 2020, il occupait les fonctions de directeur général de l’Hôtel Barrière Le Westminster, un établissement cinq étoiles de 104 chambres et suites employant 118 collaborateurs.
Durant son mandat, il a notamment piloté une transformation de l’hôtel, marquée par une rénovation complète, l’obtention de la cinquième étoile et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de développement commercial et d’excellence opérationnelle.
Des responsabilités opérationnelles et stratégiques
Autres articles
-
Chapitre Six rachète l’hôtel 3.14 et prévoit une réouverture en 2027
-
Cannes limite les paquebots, la filière monte au front
-
France DMC Alliance et Ty-Win : une alliance inédite pour booster le tourisme à Cannes !
-
Cannes mise sur l’hiver pour séduire les voyageurs européens
-
L’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes dévoile sa nouvelle décoration
Avant cette nomination, John Banizette avait également occupé le poste de directeur des opérations et de la gestion à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris entre 2018 et 2019.
Il y supervisait l’ensemble des services opérationnels, ainsi que les fonctions financières et les services généraux. Entre 2014 et 2017, il avait rejoint le siège du Groupe Barrière en tant qu’attaché de direction auprès du directeur général Hôtellerie, Restauration et Développement.
À ce titre, il a participé aux travaux du comité des opérations, au pilotage du contrôle de gestion des activités hôtellerie-restauration et à plusieurs projets de développement en France et à l’international, notamment à New York, Courchevel, Saint-Barthélemy et Le Touquet-Paris-Plage.
Dans ses nouvelles fonctions à l’Hôtel Barrière Le Gray d’Albion, John Banizette aura pour mission de maintenir un haut niveau de qualité de service et d’excellence opérationnelle conforme aux standards du groupe.
Il devra également développer le chiffre d’affaires de l’établissement, optimiser sa rentabilité et veiller au bien-être des collaborateurs tout en garantissant la satisfaction des clients.
A lire aussi : Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
Il y supervisait l’ensemble des services opérationnels, ainsi que les fonctions financières et les services généraux. Entre 2014 et 2017, il avait rejoint le siège du Groupe Barrière en tant qu’attaché de direction auprès du directeur général Hôtellerie, Restauration et Développement.
À ce titre, il a participé aux travaux du comité des opérations, au pilotage du contrôle de gestion des activités hôtellerie-restauration et à plusieurs projets de développement en France et à l’international, notamment à New York, Courchevel, Saint-Barthélemy et Le Touquet-Paris-Plage.
Dans ses nouvelles fonctions à l’Hôtel Barrière Le Gray d’Albion, John Banizette aura pour mission de maintenir un haut niveau de qualité de service et d’excellence opérationnelle conforme aux standards du groupe.
Il devra également développer le chiffre d’affaires de l’établissement, optimiser sa rentabilité et veiller au bien-être des collaborateurs tout en garantissant la satisfaction des clients.
A lire aussi : Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille