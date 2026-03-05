Sabre nomme Todd Arthur à la tête de l'activité "agences" pour l'Europe

Sabre Corporation a annoncé la nomination de Todd Arthur au poste de directeur général EMEA Agency Solutions.
Basé à Londres, il aura pour mission de piloter l’activité agences du groupe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dans un contexte de transformation rapide de la distribution touristique.
Cette nomination intervient alors que les agences de voyages doivent composer avec une fragmentation croissante des contenus, une complexité opérationnelle accrue et des attentes voyageurs en constante évolution.
Accélérer le déploiement de Sabre Mosaic en EMEA
Dans ses nouvelles fonctions, Todd Arthur sera chargé de conduire la prochaine phase de croissance de la plateforme Sabre Mosaic Travel Marketplace dans la région.
Cette solution vise à permettre aux agences de simplifier la recherche, la réservation et la gestion de contenus multi-sources au sein d’un flux de travail unique, cloud-native.
L’enjeu est également de développer les solutions "agentiques" de Sabre, notamment grâce à l’intégration de flux de travail orchestrés par le serveur MCP dans les outils utilisés par les agences et les voyageurs.
"L’EMEA est une région de croissance stratégique pour Sabre", explique Andy Finkelstein, le Chief Commercial Officer de Travel Marketplace chez Sabre Corporation, dans un communiqué.
Selon lui, l’objectif est d’aider les agences à transformer la richesse des contenus et les capacités de la plateforme en performance commerciale au quotidien.
"Avec Sabre Mosaic Travel Marketplace et nos API agentiques, les agences peuvent enrichir leurs offres et accéder à de nouveaux canaux de demande."
Un profil international du voyage et de la technologie
Todd Arthur dispose de plus de vingt ans d’expérience dans le voyage d’affaires et les technologies du voyage, acquise en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.
Avant cette nomination, il occupait plusieurs fonctions de direction chez Sabre Corporation, notamment autour de la stratégie commerciale pour les agences et des solutions corporate globales.
Il a également exercé des responsabilités en management et développement commercial chez des acteurs majeurs du secteur, dont BCD Travel, Finnair et Malaysia Airlines.
Pour le dirigeant, la priorité sera désormais d’accélérer l’adoption des technologies déjà développées par Sabre dans la région.
"L’enjeu est l’exécution : aider les agences à activer ce que Sabre a construit, tout en faisant évoluer la plateforme pour permettre des déploiements plus rapides et une croissance scalable sans complexité supplémentaire", indique-t-il.
Dans ce cadre, Todd Arthur travaillera également avec l’écosystème de développeurs et de partenaires européens afin d’étendre les capacités de Sabre Mosaic Travel Marketplace et d’intégrer des solutions agentiques directement dans les outils métiers des agences.
