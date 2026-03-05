Sabre nomme Todd Arthur à la tête de l'activité "agences" pour l'Europe

L’enjeu est l’exécution : aider les agences à activer ce que Sabre a construit, tout en faisant évoluer la plateforme pour permettre des déploiements plus rapides et une croissance scalable sans complexité supplémentaire

Todd Arthur dispose dedans le voyage d’affaires et les technologies du voyage, acquise en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.Avant cette nomination, il occupait, notamment autour de la stratégie commerciale pour les agences et des solutions corporate globales.Il a également exercé des responsabilités en management et développement commercial chez des acteurs majeurs du secteur, dont BCD Travel, Finnair et Malaysia Airlines.Pour le dirigeant, la priorité sera désormais d’dans la région.", indique-t-il.Dans ce cadre, Todd Arthur travaillera également avec l’afin d’étendre les capacités de Sabre Mosaic Travel Marketplace et d’intégrer des solutions agentiques directement dans les outils métiers des agences.