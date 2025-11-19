Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes

Sabre Corporation annonce le lancement de SabreMosaic Concierge IQ, un assistant conversationnel destiné aux compagnies aériennes. Virgin Australia est la première compagnie aérienne à adopter cet outil.
Selon l'entreprise, cette solution vise à accompagner les voyageurs sur l’ensemble de leur parcours, de la planification au service après-vente, en centralisant les échanges dans une seule conversation.
D’après Sabre, Concierge IQ permet aux voyageurs de dialoguer sur différents canaux, comme les applications web et mobiles des compagnies aériennes ou WhatsApp, pour obtenir des recommandations d’itinéraires, choisir des dates ou réserver des séjours "sans changer d’application ni attendre en ligne". La solution peut proposer également des surclassements, des offres groupées et des services additionnels.
Un outil intégré à SabreMosaic et conçu pour les compagnies aériennes
Le communiqué indique que l’assistant peut analyser les programmes de fidélité en temps réel et suggérer les meilleures options d’utilisation des points, y compris pour les paiements combinant plusieurs moyens ou pour les surclassements. Sabre précise que les règles de tarification et de politique sont "cohérentes sur tous les canaux" grâce à un système de gestion dynamique.
La portée de Concierge IQ dépasse la réservation : l’outil peut intervenir en cas de modifications, reprogrammer des segments, utiliser des miles, traiter des remboursements ou suivre des bagages dans la même conversation. Sabre affirme que l’assistant "comprend le contexte et l’intention" et traite les changements "avec la même empathie et le même discernement qu’un agent humain expérimenté".
Concierge IQ s’inscrit dans la plateforme SabreMosaic Airline Retailing.
