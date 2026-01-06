Norwegian Cruise Line représentée par Cruisepro

Cruisepro étoffe de nouveau son portefeuille en intégrant la représentation de la compagnie Norwegian Cruiseline (NCL), en tant que « Preferred Sales Agent » sur le marché Français.
NCL dispose d'une flotte de 20 navires qui dessert près de 350 destinations, incluant ses îles privées (Great Stirrup Cay aux Bahamas et Harvest Caye au Belize), et propose des vacances adaptées à tous les types de voyageurs.
A lire aussi : Cruisepro veut élargir l’horizon du marché français de la croisière
A partir de janvier 2026, les agences de voyages françaises peuvent désormais contacter les équipes de Cruisepro pour toute demande d’information et réservation des croisières Norwegian Cruise Line.
« Nous sommes heureux d’intégrer aujourd’hui la représentation de Norwegian Cruise Line auprès des agences de voyages françaises. NCL est une marque iconique dans l’industrie de la croisière qui a une approche unique offrant à chaque voyageur liberté, flexibilité et un choix infini d’expériences. La compagnie propose des croisières de grande qualité, sur tous les continents, pour des voyageurs qui privilégient la flexibilité et la détente dans leurs vacances » déclare Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro.
NCL : une flotte de 20 navires
« Nous sommes ravis de collaborer avec Cruisepro et de nous associer à un partenaire solide qui nous permettra de cibler davantage d’agences de voyages, d’accroître notre visibilité et de développer notre activité », déclare Francesco Paradisi, Senior Country Manager Italie, France, Malte, Chypre et Afrique du Nord chez Norwegian Cruise Line.
« NCL correspond parfaitement aux attentes des voyageurs français, qui apprécient la flexibilité et le choix. À bord de nos navires, nous offrons une totale liberté sans horaires de repas imposés, un grand éventail d’expériences culinaires et des itinéraires desservant les ports les plus emblématiques au monde. Conjugués à nos divertissements et à nos options d’hébergement premium, nous proposons une expérience de croisière à la fois simple, fluide et résolument personnalisée ».
Sur le marché français, Cruisepro est l’Agent Général des marques Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Azamara, Virgin Voyages, Silversea Holland America Line, Seabourn, Crystal et AmaWaterways.
