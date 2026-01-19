Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Les ventes sont ouvertes

Avec le Norwegian Aura, Norwegian Cruise Line franchit un nouveau cap dans sa montée en gamme et en capacité. Prévu pour 2027, ce futur géant viendra renforcer une flotte déjà engagée dans un important cycle de renouvellement.



Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 20 Janvier 2026

