Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Le Norwegian Aura débutera sa carrière en Méditerranée au printemps 2027 avant une traversée transatlantique vers Miami
Norwegian Cruise Line a officiellement ouvert les ventes de son nouveau paquebot, le Norwegian Aura, présenté comme le plus grand et le plus long navire jamais exploité par la compagnie.
Long d’environ 345 mètres pour une jauge brute proche de 169 000 tonneaux, il pourra accueillir près de 3 840 passagers en occupation double.
Construit par le chantier italien Fincantieri, le Norwegian Aura s’inscrit dans la continuité des dernières unités de la flotte, tout en élargissant encore les espaces extérieurs.
La compagnie met notamment en avant un Ocean Boulevard étendu, offrant davantage de zones de promenade, de bars et de bains à remous autour du navire.
Norwegian Aura : de nouveaux espaces loisirs et une montée en capacité
Parmi les nouveautés, le Norwegian Aura proposera un vaste complexe de loisirs en plein air, avec une offre renforcée de toboggans aquatiques, des attractions sportives et des espaces de détente répartis sur plusieurs ponts.
L’objectif affiché : mieux absorber la montée en charge tout en fluidifiant les circulations à bord.
Côté hébergement, le navire comptera près de 2 000 cabines, dont un nombre accru de suites au sein de l’espace premium The Haven, destiné à une clientèle en quête d’expériences plus exclusives.
Le Norwegian Aura débutera sa carrière en Méditerranée au printemps 2027, avant une traversée transatlantique vers Miami.
Il sera ensuite positionné sur des itinéraires de 7 nuits dans les Caraïbes, incluant notamment les destinations privées de la compagnie aux Bahamas et au Belize.
