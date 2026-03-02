TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

La guerre en Iran a entraîné des milliers d'annulations de vols


Plus de 7 500 vols annulés, des dizaines de milliers retardés : la guerre au Moyen-Orient a fortement impacté l'aérien mondial. Les compagnies aériennes, notamment celles du Golfe, ont vu leurs ciels fermés et annulent en masse. Nous faisons un point sur la situation.


Rédigé par le Lundi 2 Mars 2026 à 12:17

Dubaï et Emirats arabes unis : vers une reprise des vols dans la journée du 2 mars - Depositphotos @danieldep
Dubaï et Emirats arabes unis : vers une reprise des vols dans la journée du 2 mars - Depositphotos @danieldep
Aer Lingus
La guerre au Moyen-Orient, entraîne une situation très confuse dans le ciel mondial.

Le 28 février 2026, les Etats-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, entraînant la perte de 40 hauts gradés du régime, dont l'ayatollah Khamenei. En représaille, la République islamique a bombardé les bases occidentales et les pays voisins.

Dans ces conditions, les ciels de la région ont été fermés et les compagnies aériennes se retrouvent dans l'obligation d'annuler leurs vols. De plus, les liaisons sont déviées pour éviter les zones concernées par le conflit.

Ainsi, depuis samedi dernier, plus de 7 500 vols dans le monde ont été annulés et des dizaines de milliers retardés.

De Qatar Airways à Air France, en passant par Emirates et Etihad Airways... voici le point sur la situation.

Emirates, Gulf Air, Qatar Airways... tous les vols sont annulés

En raison de multiples fermetures d'espaces aériens régionaux, tous les vols des compagnies aériennes des pays concernés sont annulés jusqu'au 3 mars.

Ainsi, Emirates (15 heures locales), Gulf Air (11 heures locales), Etihad Airways (14 heures locales) et Qatar Airways (9 heures locales) ont donc décidé de suspendre leurs activités jusqu'à la date indiquée précédemment.

Ce n'est pas tout.

La Royal Jordanian confirme que tous les vols en provenance d'Europe et des États-Unis prévus ce soir sont maintenus.

Dubaï et Emirats arabes unis : vers une reprise des vols dans la journée du 2 mars ?

Malgré tout, la Commission de réglementation de l'aviation civile annonce une fermeture partielle et temporaire de l'espace aérien jordanien "tous les jours de 18h00 à 9h00, à compter de ce soir et jusqu'à nouvel ordre, compte tenu de l'évolution de la situation régionale et dans l'intérêt de la sécurité de l'aviation civile".

A noter que le Consulat général de France à Dubaï a publié une note annonçant qu'une possible évolution pourrait intervenir.

"L’espace aérien émirien reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Une évolution pourrait survenir dans la journée.

Les voyageurs sont invités à consulter les sites des aéroports d’Abou Dabi, de Dubaï et de Charjah, et à se rapprocher des compagnies aériennes pour s’informer des dernières actualisations", peut-on lire sur le site de l'ambassade.

A noter que ce lundi, à 12h, nous observons que les vols ETD7NZ et ETD1VW
, d'Etihad Airways ont bien décollé de l'aéroport d'Abu Dhabi en direction Londres, pour l'un et de Paris CDG pour l'autre.

Ces vols passent par l'espace aérien de l'Arabie saoudite.

Abu Dhabi : reprise des vols ce lundi 2 mars

Un NOTAM (Avis aux missions aériennes) est entré en vigueur à 14h00, heure locale (10h00 UTC), la fermeture totale de l'espace aérien d'Emirats arabes unis a été levée, rapportent nos confrères de CH Aviation.

La levée partielle ne concerne, pour le moment, qu'Abu Dhabi.

Ainsi, les vols d'Etihad Airways ont repris à 11h00 pour Paris.

L'aéroport de Dubaï, de Sharjah et l'aéroport international de Ras al Khaimah restent fermés.

Guerre Moyen-Orient : les vols vers l'Inde, le Sri Lanka et les Maldives annulés

Et cette guerre a des conséquences multiples.

De nombreux vols entre l'Inde et l'Europe ont été annulés, en raison de la fermeture des différents espaces aériens.

France Diplomatie annonce que les passagers en transit en Inde "peuvent obtenir un visa valable plusieurs jours dans l’attente de leur vol.

Tous les ressortissants étrangers en Inde qui ont dû modifier leurs projets de voyage ou qui ont besoin d’aide pour prolonger leur visa ou régulariser leur séjour sont priés par les autorités indiennes de contacter le Bureau régional d’enregistrement des étrangers (Foreigners Regional Registration Office, FRRO) le plus proche."

La situation est la même pour certaines destinations de la région.

Les vols à destination ou au départ du Sri Lanka (Colombo) et des Maldives (Malé) sont aussi impactés, car ils transitent par les pays du Golfe.

Air France suspend ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad

Au regard de la situation, Air France annonce la suspension jusqu’au 3 mars inclus, des vols de/vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad.

Comme l'ensemble des compagnies touchées, des mesures commerciales ont été mises en place pour faciliter, les reports ou les annulations des voyages.

En tout, près de "400.000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation. À notre connaissance, aucune victime française n’est à déplorer à ce stade. (...) Depuis le début des interventions militaires, près de 5.000 appels ont été reçus et traités à Paris ou dans nos postes.

Notre dispositif est déjà organisé localement pour faciliter les sorties par voie terrestre, lorsque c’est possible, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays concernés.

Les messages passés à nos compatriotes à l’étranger sont clairs : à tous, consultez régulièrement le site diplomatie.gouv.fr.

Les consignes y sont mises à jour quotidiennement. Aux Français de passage, inscrivez-vous sur le Fil d’Ariane. C’est indispensable pour que nous puissions vous informer et vous localiser si nécessaire.

En cas d’urgence, contactez les numéros de nos ambassades et consulats ou celui du centre de crise et de soutien, qui s’affichent juste à côté de moi, et qui ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux du ministère des affaires étrangères et dans les médias français," a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Guerre au Moyen-Orient : Chypre touchée, l'aéroport de Paphos évacué

Autres articles
Dans la nuit de dimanche à lundi, un drone iranien s'est écrasé sur une base britannique à Chypre.

Ce n'est pas tout, car ce lundi 2 mars 2026, l'aéroport de Paphos, le second plus fréquenté du pays, été évacué après qu'un objet suspect a été détecté par les radars.

Dans ce contexte, de nombreux vols ont été annulés dans l'ensemble des aéroports de l'île.

Le journal britannique The Sun rapporte que 60 vols ont été annulés par easyJet et de British Airways.

"Les vols à partir du 3 mars sont actuellement assurés comme prévu, mais nous conseillons aux clients devant voyager à destination ou en provenance de Chypre dans les prochains jours de consulter notre outil de suivi des vols pour obtenir les dernières informations", a commenté un porte-parole d'easyJet.


Lu 4132 fois

Tags : emirates, etihad airways, inde, iran, qatar airways
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Formations RESANEO : Devenez un expert des ventes

Formations RESANEO : Devenez un expert des ventes
Nombre d’agences utilisent Resaneo tous les jours mais n’exploitent pas toujours 100 % du site....
Dernière heure

Entry/Exit System (EES) : les compagnies aériennes redoutent des "difficultés opérationnelles" pour l'été 2026

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Abu Dhabi prend en charge le séjour des clients bloqués

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire
Production

Production

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"
AirMaG

AirMaG

Entry/Exit System (EES) : les compagnies aériennes redoutent des "difficultés opérationnelles" pour l'été 2026

Entry/Exit System (EES) : les compagnies aériennes redoutent des "difficultés opérationnelles" pour l'été 2026
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !

SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias