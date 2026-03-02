Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Au regard de la situation, Air France annonce la suspension jusqu’au 3 mars inclus, des vols de/vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad.



Comme l'ensemble des compagnies touchées, des mesures commerciales ont été mises en place pour faciliter, les reports ou les annulations des voyages.



En tout, près de " 400.000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation. À notre connaissance, aucune victime française n’est à déplorer à ce stade. (...) Depuis le début des interventions militaires, près de 5.000 appels ont été reçus et traités à Paris ou dans nos postes.



Notre dispositif est déjà organisé localement pour faciliter les sorties par voie terrestre, lorsque c’est possible, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays concernés.



Les messages passés à nos compatriotes à l’étranger sont clairs : à tous, consultez régulièrement le site diplomatie.gouv.fr.



Les consignes y sont mises à jour quotidiennement. Aux Français de passage, inscrivez-vous sur le Fil d’Ariane. C’est indispensable pour que nous puissions vous informer et vous localiser si nécessaire.



En cas d’urgence, contactez les numéros de nos ambassades et consulats ou celui du centre de crise et de soutien, qui s’affichent juste à côté de moi, et qui ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux du ministère des affaires étrangères et dans les médias français, " a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.