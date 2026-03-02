Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Dubaï et Emirats arabes unis : vers une reprise des vols dans la journée du 2 mars - Depositphotos @danieldep
La guerre au Moyen-Orient, entraîne une situation très confuse dans le ciel mondial.
Le 28 février 2026, les Etats-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, entraînant la perte de 40 hauts gradés du régime, dont l'ayatollah Khamenei. En représaille, la République islamique a bombardé les bases occidentales et les pays voisins.
Dans ces conditions, les ciels de la région ont été fermés et les compagnies aériennes se retrouvent dans l'obligation d'annuler leurs vols. De plus, les liaisons sont déviées pour éviter les zones concernées par le conflit.
Ainsi, depuis samedi dernier, plus de 7 500 vols dans le monde ont été annulés et des dizaines de milliers retardés.
De Qatar Airways à Air France, en passant par Emirates et Etihad Airways... voici le point sur la situation.
Emirates, Gulf Air, Qatar Airways... tous les vols sont annulés
En raison de multiples fermetures d'espaces aériens régionaux, tous les vols des compagnies aériennes des pays concernés sont annulés jusqu'au 3 mars.
Ainsi, Emirates (15 heures locales), Gulf Air (11 heures locales), Etihad Airways (14 heures locales) et Qatar Airways (9 heures locales) ont donc décidé de suspendre leurs activités jusqu'à la date indiquée précédemment.
Ce n'est pas tout.
La Royal Jordanian confirme que tous les vols en provenance d'Europe et des États-Unis prévus ce soir sont maintenus.
Dubaï et Emirats arabes unis : vers une reprise des vols dans la journée du 2 mars ?
Malgré tout, la Commission de réglementation de l'aviation civile annonce une fermeture partielle et temporaire de l'espace aérien jordanien "tous les jours de 18h00 à 9h00, à compter de ce soir et jusqu'à nouvel ordre, compte tenu de l'évolution de la situation régionale et dans l'intérêt de la sécurité de l'aviation civile".
A noter que le Consulat général de France à Dubaï a publié une note annonçant qu'une possible évolution pourrait intervenir.
"L’espace aérien émirien reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Une évolution pourrait survenir dans la journée.
Les voyageurs sont invités à consulter les sites des aéroports d’Abou Dabi, de Dubaï et de Charjah, et à se rapprocher des compagnies aériennes pour s’informer des dernières actualisations", peut-on lire sur le site de l'ambassade.
A noter que ce lundi, à 12h, nous observons que les vols ETD7NZ et ETD1VW
, d'Etihad Airways ont bien décollé de l'aéroport d'Abu Dhabi en direction Londres, pour l'un et de Paris CDG pour l'autre.
Ces vols passent par l'espace aérien de l'Arabie saoudite.
Abu Dhabi : reprise des vols ce lundi 2 mars
Un NOTAM (Avis aux missions aériennes) est entré en vigueur à 14h00, heure locale (10h00 UTC), la fermeture totale de l'espace aérien d'Emirats arabes unis a été levée, rapportent nos confrères de CH Aviation.
La levée partielle ne concerne, pour le moment, qu'Abu Dhabi.
Ainsi, les vols d'Etihad Airways ont repris à 11h00 pour Paris.
L'aéroport de Dubaï, de Sharjah et l'aéroport international de Ras al Khaimah restent fermés.
Guerre Moyen-Orient : les vols vers l'Inde, le Sri Lanka et les Maldives annulés
Et cette guerre a des conséquences multiples.
De nombreux vols entre l'Inde et l'Europe ont été annulés, en raison de la fermeture des différents espaces aériens.
France Diplomatie annonce que les passagers en transit en Inde "peuvent obtenir un visa valable plusieurs jours dans l’attente de leur vol.
Tous les ressortissants étrangers en Inde qui ont dû modifier leurs projets de voyage ou qui ont besoin d’aide pour prolonger leur visa ou régulariser leur séjour sont priés par les autorités indiennes de contacter le Bureau régional d’enregistrement des étrangers (Foreigners Regional Registration Office, FRRO) le plus proche."
La situation est la même pour certaines destinations de la région.
Les vols à destination ou au départ du Sri Lanka (Colombo) et des Maldives (Malé) sont aussi impactés, car ils transitent par les pays du Golfe.
Air France suspend ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad
Au regard de la situation, Air France annonce la suspension jusqu’au 3 mars inclus, des vols de/vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad.
Comme l'ensemble des compagnies touchées, des mesures commerciales ont été mises en place pour faciliter, les reports ou les annulations des voyages.
En tout, près de "400.000 Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays de la région directement concernés par la situation. À notre connaissance, aucune victime française n’est à déplorer à ce stade. (...) Depuis le début des interventions militaires, près de 5.000 appels ont été reçus et traités à Paris ou dans nos postes.
Notre dispositif est déjà organisé localement pour faciliter les sorties par voie terrestre, lorsque c’est possible, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays concernés.
Les messages passés à nos compatriotes à l’étranger sont clairs : à tous, consultez régulièrement le site diplomatie.gouv.fr.
Les consignes y sont mises à jour quotidiennement. Aux Français de passage, inscrivez-vous sur le Fil d’Ariane. C’est indispensable pour que nous puissions vous informer et vous localiser si nécessaire.
En cas d’urgence, contactez les numéros de nos ambassades et consulats ou celui du centre de crise et de soutien, qui s’affichent juste à côté de moi, et qui ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux du ministère des affaires étrangères et dans les médias français," a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Guerre au Moyen-Orient : Chypre touchée, l'aéroport de Paphos évacué
Dans la nuit de dimanche à lundi, un drone iranien s'est écrasé sur une base britannique à Chypre.
Ce n'est pas tout, car ce lundi 2 mars 2026, l'aéroport de Paphos, le second plus fréquenté du pays, été évacué après qu'un objet suspect a été détecté par les radars.
Dans ce contexte, de nombreux vols ont été annulés dans l'ensemble des aéroports de l'île.
Le journal britannique The Sun rapporte que 60 vols ont été annulés par easyJet et de British Airways.
"Les vols à partir du 3 mars sont actuellement assurés comme prévu, mais nous conseillons aux clients devant voyager à destination ou en provenance de Chypre dans les prochains jours de consulter notre outil de suivi des vols pour obtenir les dernières informations", a commenté un porte-parole d'easyJet.
