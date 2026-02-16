SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !

Dès l'ouverture du tunnel, les utilisateurs sont guidés à travers des étapes claires et précises. La première phase consiste à sélectionner la typologie d'hébergement proposée sur le produit. Selon le nombre de clients, leur répartition, mais aussi les tarifs, l'utilisateur peut sélectionner le produit à sa convenance et de façon claire.



Selon le voyage proposé, vient ensuite l'étape du transport, grâce à notre partenaire Resaneo, où un large choix de compagnies aériennes est affiché de manière lisible et intuitive lorsque ce sont des produits FLEX. Totalement adapté à ce type d'offres, les informations clés, comme les horaires, les durées de vol et les escales, sont présentées et mises en avant pour permettre aux voyageurs (ou à l'agent de voyages car ce module existe également en B2B) de prendre une décision éclairée rapidement. De plus, lorsque les bagages ne sont pas inclus dans le tarif initial, une étape spécialement dédiée permet de choisir le type de bagage souhaité (cabine, soute, excédent), le nombre de bagages, le poids, etc., afin d'éviter toute mauvaise surprise au moment du paiement.