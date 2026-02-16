SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !

Un tunnel optimisé pour les ventes de packages
Le tunnel de réservation de SpeedMedia est conçu pour la vente de voyages packagés, il répond aux besoins des agences de voyage et tour-opérateurs qui proposent des formules combinant transport, hébergement et services additionnels. Ce tunnel met en avant une approche tout-en-un, où chaque élément du voyage est intégré dans un parcours fluide et intuitif. Vols, hôtels, transferts, activités et assurances sont regroupés et présentés de manière claire, permettant aux utilisateurs de construire leur voyage de façon cohérente et sans difficulté.
L’un des points forts de ce système est son adaptabilité à la complexité des offres packagées. Que le voyage soit un simple vol-hôtel ou un circuit complet incluant plusieurs étapes et excursions, le tunnel s’ajuste, selon les desiderata du producteur, en fonction des spécificités du produit, tout en assurant une navigation fluide et intuitive pour l’utilisateur.
Un processus simplifié et optimisé pour des ventes en temps réel
Dès l'ouverture du tunnel, les utilisateurs sont guidés à travers des étapes claires et précises. La première phase consiste à sélectionner la typologie d'hébergement proposée sur le produit. Selon le nombre de clients, leur répartition, mais aussi les tarifs, l'utilisateur peut sélectionner le produit à sa convenance et de façon claire.
Selon le voyage proposé, vient ensuite l'étape du transport, grâce à notre partenaire Resaneo, où un large choix de compagnies aériennes est affiché de manière lisible et intuitive lorsque ce sont des produits FLEX. Totalement adapté à ce type d'offres, les informations clés, comme les horaires, les durées de vol et les escales, sont présentées et mises en avant pour permettre aux voyageurs (ou à l'agent de voyages car ce module existe également en B2B) de prendre une décision éclairée rapidement. De plus, lorsque les bagages ne sont pas inclus dans le tarif initial, une étape spécialement dédiée permet de choisir le type de bagage souhaité (cabine, soute, excédent), le nombre de bagages, le poids, etc., afin d'éviter toute mauvaise surprise au moment du paiement.
Gérez facilement les options
L'une des grandes forces de ce nouveau tunnel de réservation réside également dans la gestion des options supplémentaires. Après la sélection des vols, une étape spécifique permet aux voyageurs d'ajouter des services complémentaires tels que les assurances voyages. Mais le véritable atout de cette plateforme réside dans l'intégration des options touristiques, avec une section dédiée aux excursions, activités locales, transferts et visites guidées. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser leur voyage en quelques clics, tout en ayant une vision claire des coûts.
Le ratio look-to-book est au niveau de vos attentes
La performance du tunnel se mesure aussi par un ratio look-to-book (le nombre de consultations par rapport au nombre de réservations effectives) exceptionnel. Grâce à une interface moderne, une navigation fluide, et une visibilité optimale des informations, le taux de conversion est nettement supérieur à la moyenne du marché. Les clients finaux, séduits par l'ergonomie et la clarté du processus, passent de l'étape de la recherche à la réservation finale en un temps record.
Un tunnel conçu dans le cadre d’un développement mutualisé...
Qu'il s'agisse d'intégrer des options comme la réservation de services premium et de nouvelles activités, le système est pensé pour évoluer avec les besoins du marché, mais dans un cadre de mutualisation.
Par exemple si des opérateurs le souhaitent, les possibilités d’intégration de nouvelles solutions de paiement ont aussi été pensées.
Cette capacité à anticiper et à répondre aux attentes du marché positionne Speedmedia Services comme un acteur incontournable de la transformation digitale du secteur touristique.
…avec des personnalisations possibles
Conscient de la dimension internationale du marché du voyage, SpeedMedia a conçu son tunnel de réservation pour qu'il soit disponible dans plusieurs langues (actuellement français, néerlandais et italien). Cette fonctionnalité multilingue est un atout majeur pour les agences et opérateurs qui souhaitent toucher des clientèles variées à travers le monde, tout en offrant une expérience localisée et adaptée à chaque public.
Ce tunnel se distingue également par son degré de personnalisation. Ainsi, chaque acteur peut ajuster les textes et l’interface en fonction de sa charte éditoriale et de ses besoins marketing. Les messages, descriptions et titres peuvent être modifiés pour correspondre au ton et au style propre à chaque marque, renforçant ainsi l’identité de l’agence ou du tour-opérateur qui l'utilise.
Cette flexibilité permet aussi de s’adapter aux différentes offres commerciales et promotions en cours. Le tunnel peut être modifié rapidement, sans nécessiter de lourds développements techniques, offrant ainsi une grande agilité dans la gestion des campagnes de vente.
La solution des professionnels du tourisme
Avec ce tunnel de réservation nouvelle génération, SpeedMedia offre un outil performant et centré sur l'expérience utilisateur. Grâce à une interface intuitive, des étapes bien définies et des options personnalisables, la plateforme facilite non seulement la vie des voyageurs, mais aussi celle des agences et des tours opérateurs. Un nouveau standard dans l’industrie du tourisme.
Pour conclure, le tunnel de réservation de SpeedMedia s’impose comme une solution complète, efficace et parfaitement adapté à la vente de voyages packagés. Ses différents atouts en font un outil de premier choix pour les agences de voyages et tour-opérateurs cherchant à améliorer leur expérience client et optimiser leurs processus de ventes. Et bien évidemment cela concerne également les acteurs non encore équipés d’une solution web.
A vous de jouer, lancez-vous !
C’est le moment de vous doter des bons outils en optant pour un site Web SpeedMedia.
N’hésitez pas à contacter Léa et ses équipes pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :
• Ecrivez-nous : l.zidane@speedmedia.fr
• Téléphone : + 33 (0)1 84 16 52 90
• Ou sur notre site : https://www.speedmedia.fr
