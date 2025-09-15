IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

Laurent Briquet, Directeur général de SpeedMedia, détaille : « SpeedMedia développe des outils pour les professionnels du tourisme et du digital, acteurs clés de l'industrie du tourisme qui utilisent les technologies numériques pour développer des stratégies de marketing, de vente et de communication innovantes. SpeedMedia aide ces acteurs avec des plateformes de réservation en ligne et des outils de gestion de sites Web afin qu'ils atteignent leur public cible et offrent des expériences de voyage personnalisées et hautement engageantes. Des connecteurs avec plus de 70 TO aident les agences à vendre en ligne les offres des Voyagistes, mais aussi leurs propres offres si elles en disposent voire des produits Groupes et CSE. Pour les TO également, nous proposons de la construction dynamique de packages (FLEX) et des sites B2B. SpeedMedia, acteur clé dans la promotion et la commercialisation de l'industrie du tourisme, utilise les technologies numériques pour offrir des expériences de voyage de qualité et maximiser la satisfaction de ses clients. Alors, il ne reste plus qu’à nous rencontrer sur le stand K53 ! ».