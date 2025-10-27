TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté


Le Swiss Travel Pass est une solution de voyage tout-en-un idéale pour explorer la Suisse sans contraintes. Grâce à ce pass, vous bénéficiez d’un accès illimité aux trains, bus, bateaux et transports publics dans plus de 90 villes du pays.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

Vivre la Suisse sans contrainte avec Swiss Travel Pass

© Photoshelter
© Photoshelter
CroisiEurope
La Suisse est un pays multi culturel et multi linguistique, qui concentre sur un territoire relativement petit, nombre de trésors. Des villes historiques et accueillantes, des lacs par centaines et des reliefs vertigineux. Mais la Suisse a la réputation d’un pays riche où le coût de la vie peut freiner l’envie de s’y rendre. Le Swiss Travel Pass balaie ces idées reçues et vous donne la possibilité de bénéficier d’une mobilité illimitée sur le réseau ferroviaire, routier et fluvial suisse.

Couplée avec des avantages exceptionnels, tels que l’entrée gratuite dans plus de 500 musées suisses, des réductions sur les montées en montagne, avec certaines excursions montagneuses (Rigi, Jungfraujoch, etc.) qui bénéficient de remises ou sont incluses selon le cas. Et également le transport local pris en charge car le pass couvre également les transports en commun dans de nombreuses villes. Sans oublier la gratuité pour enfants de moins de 16 ans qui peuvent voyager gratuitement accompagnés d’un adulte détenteur du pass via la Swiss Family Card.
Le Swiss Travel Pass permet de vivre et ressentir la Suisse en faisant fit des contingences financières. La liberté complète pour un plaisir total.

Différents formats et de la flexibilité en première et seconde classes

Le pass se décline en version consécutive (3, 4, 6, 8 ou 15 jours) ou en version Flex (nombre de jours non consécutifs à utiliser sur une période). De plus, une offre promotionnelle prévoit jusqu’à 2 jours bonus gratuits pour certains pass en 1re classe (par exemple un pass de 4 jours devient valide 5 jours).

Les deux classes offrent les mêmes avantages, mais en 1re classe, vous profitez de plus d’espace, de sièges plus confortables, d’ambiance plus calme et parfois de services supplémentaires comme :
Des sièges plus larges, des espaces pour les bagages, des prises de courant, le Wi-Fi dans de nombreux trains, un service attentionné et la restauration à la place disponible.

Swiss Travel Pass : Faites découvrir la Suisse sans limites

Du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, le Swiss Travel Pass en Première Classe devient encore plus attractif. Lorsqu’ils réservent, vos clients bénéficient automatiquement de jours supplémentaires gratuits. Une opportunité idéale pour enrichir leurs voyages en Suisse sans coût additionnel.

Les ventes sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2025. (Les pass sont remboursables sans frais jusqu’à la veille du premier jour de validité.)

Cette offre unique vous permettra, pour le même prix, de voir le pass 4 jours devenir un pass 5 jours et le 8 jours devenir un pass 10 jours. De quoi profiter un peu plus de ce magnifique pays qu’est la Suisse.

La Suisse c’est la promesse d’un réseau fiable

Avec plus de 11 000 trains circulant chaque jour, la ponctualité suisse transforme chaque trajet en plaisir. Des trains panoramiques aux liaisons rapides entre grandes villes, voyager devient une expérience inoubliable.

De Zurich à Genève, de Lucerne à Lugano, chaque trajet révèle des paysages spectaculaires. Glacier Express, Bernina Express ou GoldenPass, si chaque ligne panoramique est une invitation à l’émerveillement, de nombreuses autres connexions moins connues permettent de découvrir un magnifique pays.

Avec le Swiss Travel Pass la Suisse s’offre à tous, alors c’est le moment de vous connecter sur Resaneo pour le vendre au plus vite à vos clients.

Sans oublier la dernière nouveauté Resaneo : La résa train un an à l’avance

Depuis un mois Resaneo propose sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.
Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.

Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 moins en amont, cela donnera aux agences un formidable atout et augmentera considérablement leur valeur ajoutée.

Pour l’heure les lignes concernées sont :
Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.

Nous pourrons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.
Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser. Si cette avantage indéniable rencontre son public, nous l’étendrons à d’autres villes et pourquoi pas sur d’autres pays. Et la Suisse sera l’un des premiers à être étudié.

Avec le Swiss Travel Pass, Resaneo et son partenaire Rail Europe vous ouvrent toujours plus les possibilités de découvrir les plus belles destinations.

