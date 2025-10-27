Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté

Depuis un mois Resaneo propose sur certains segments la résa jusqu’à un an à l’avance.

Concrètement, nous chargeons des liaisons à fort trafic dans notre plateforme et permettons à l’agence de réserver des trajets jusqu’à un an en avance.



Lorsque l’on sait qu’à ce jour, les réservations ne sont ouvertes qu’environ 3 moins en amont, cela donnera aux agences un formidable atout et augmentera considérablement leur valeur ajoutée.



Pour l’heure les lignes concernées sont :

Lyon - Paris / Marseille - Paris / Bordeaux - Paris / Nantes - Paris / Lille – Paris.



Nous pourrons également permettre le déstockage d’allotements que les agences ont du mal à vendre. Bref, le principe du broker et du charter mis au service du train.

Dernier avantage de la solution, la création de packages train+hôtel sans la contrainte de temps pour les commercialiser. Si cette avantage indéniable rencontre son public, nous l’étendrons à d’autres villes et pourquoi pas sur d’autres pays. Et la Suisse sera l’un des premiers à être étudié.



Avec le Swiss Travel Pass, Resaneo et son partenaire Rail Europe vous ouvrent toujours plus les possibilités de découvrir les plus belles destinations.