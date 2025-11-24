AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B

Une compagnie antillaise enracinée dans les Caraïbes
Air Caraïbes, la compagnie antillaise spécialiste des Caraïbes et de la Guyane, n'est pas simplement un transporteur aérien : c'est LA compagnie référente des Antilles et de la Guyane. Elle affiche fièrement ses racines profondément ancrées dans l'arc antillais. Son siège social basé aux Abymes en Guadeloupe en témoigne. Cette identité caribéenne authentique constitue son ADN et fait toute la différence auprès d'une clientèle en quête d'expériences véritables.
Cette légitimité se traduit concrètement par une maîtrise incomparable du territoire. Air Caraïbes assure plus d'une centaine de vols quotidiens à travers son double réseau : régional avec ses ATR-72 600 qui relient quotidiennement la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin, et transatlantique avec sa flotte moderne d'Airbus A330 et A350 XWB au départ de Paris Orly. Une complémentarité qui permet de proposer des correspondances optimisées et une flexibilité précieuse pour les agents dans la construction de séjours multi-destinations.
Cette légitimité se traduit concrètement par une maîtrise incomparable du territoire. Air Caraïbes assure plus d'une centaine de vols quotidiens à travers son double réseau : régional avec ses ATR-72 600 qui relient quotidiennement la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin, et transatlantique avec sa flotte moderne d'Airbus A330 et A350 XWB au départ de Paris Orly. Une complémentarité qui permet de proposer des correspondances optimisées et une flexibilité précieuse pour les agents dans la construction de séjours multi-destinations.
Une connaissance intime des événements caribéens
Ce qui distingue réellement cette compagnie antillaise, c'est sa capacité à vivre au rythme des Caraïbes et de la Guyane. Air Caraïbes ne se contente pas de transporter des passagers : elle accompagne ses clients vers des moments de vie, des célébrations, des traditions. Le Carnaval par exemple en est l'illustration parfaite.
Au-delà du Carnaval, Air Caraïbes suit le calendrier culturel caribéen comme personne : festivals de jazz, régates, célébrations traditionnelles, événements gastronomiques... Cette connaissance fine du terrain constitue un avantage concurrentiel majeur que les agents peuvent valoriser auprès de leur clientèle.
Au-delà du Carnaval, Air Caraïbes suit le calendrier culturel caribéen comme personne : festivals de jazz, régates, célébrations traditionnelles, événements gastronomiques... Cette connaissance fine du terrain constitue un avantage concurrentiel majeur que les agents peuvent valoriser auprès de leur clientèle.
Un développement stratégique du réseau
La compagnie antillaise ne cesse d'innover dans son offre de destinations. Air Caraïbes a récemment renforcé son réseau avec des ouvertures stratégiques qui ouvrent de nouvelles perspectives commerciales pour les agents de voyages.
La compagnie s’apprête à inaugurer le 12 décembre 2025 sa nouvelle liaison directe Paris Orly - Saint-Martin. Une connexion sans escale qui simplifiera considérablement l’accès à l’île, très prisée pour ses 37 plages et son ambiance franco-néerlandaise unique. Une opportunité commerciale clé pour les agents de voyages, notamment en haute saison.
Autre nouveauté majeure : l'ouverture de la ligne Paris Orly - Samaná en République dominicaine prévue le 15 décembre 2025. Cette destination encore confidentielle pour le marché français offre un potentiel commercial considérable. Samaná, avec ses plages sauvages, ses cascades et l'observation des baleines à bosse, représente une alternative rafraîchissante aux destinations dominicaines plus classiques. Un argument de différenciation précieux pour les agents qui cherchent à sortir des sentiers battus.
Ces nouvelles lignes directes constituent de véritables leviers de vente, permettant de proposer des produits premium avec un gain de temps appréciable pour la clientèle.
La compagnie s’apprête à inaugurer le 12 décembre 2025 sa nouvelle liaison directe Paris Orly - Saint-Martin. Une connexion sans escale qui simplifiera considérablement l’accès à l’île, très prisée pour ses 37 plages et son ambiance franco-néerlandaise unique. Une opportunité commerciale clé pour les agents de voyages, notamment en haute saison.
Autre nouveauté majeure : l'ouverture de la ligne Paris Orly - Samaná en République dominicaine prévue le 15 décembre 2025. Cette destination encore confidentielle pour le marché français offre un potentiel commercial considérable. Samaná, avec ses plages sauvages, ses cascades et l'observation des baleines à bosse, représente une alternative rafraîchissante aux destinations dominicaines plus classiques. Un argument de différenciation précieux pour les agents qui cherchent à sortir des sentiers battus.
Ces nouvelles lignes directes constituent de véritables leviers de vente, permettant de proposer des produits premium avec un gain de temps appréciable pour la clientèle.
Des partenariats stratégiques pour multiplier les possibilités
Air Caraïbes, la compagnie antillaise spécialiste des Caraïbes et de la Guyane, a su tisser un réseau de partenariats intelligents qui démultiplient les possibilités pour les agents de voyages. Ces alliances permettent d'offrir toujours plus de solutions et de destinations à la clientèle.
Le partenariat Train+Air avec la SNCF, qui fête déjà plus de 12 ans d'existence, facilite l'accès à Paris Orly depuis toute la province. Les voyageurs peuvent ainsi réserver train et avion sur un seul billet, avec une navette gratuite entre la gare de Massy TGV et l'aéroport. Une solution simple et efficace qui élargit considérablement le bassin de clientèle potentiel.
L'offre navigAIR constitue une autre innovation remarquable : Air Caraïbes propose 3 destinations accessibles grâce à des partenariats avec des compagnies maritimes - Marie-Galante, Les Saintes et Sainte-Lucie - combinant ainsi voyage aérien et maritime pour une expérience caribéenne complète et originale.
Côté aérien, la compagnie antillaise a développé un solide réseau d'accords de code share avec plusieurs compagnies partenaires. L'accord avec French bee, sa compagnie sœur, permet d'élargir l'offre vers des destinations comme la Réunion, la Polynésie française, les États-Unis et le Canada. Les partenariats avec Air Corsica, ITA Airways, Iberia, Volotea ou encore Chalair offrent des connexions facilitées depuis la province française et l'Europe.
Plus récemment, Air Caraïbes a signé un accord de code share avec Caribbean Airlines, le transporteur national de Trinidad-et-Tobago. Ce partenariat stratégique ouvre l'accès à de nouvelles destinations de la Caraïbe, via des correspondances à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Une extension majeure du réseau qui permet aux agents de proposer des circuits enrichis dans l'ensemble de l'arc caribéen.
Ces multiples partenariats transforment Air Caraïbes en véritable hub caribéen, offrant aux agents une palette de solutions pour répondre à toutes les demandes clients, du simple vol sec au circuit multi-destinations le plus élaboré.
Le partenariat Train+Air avec la SNCF, qui fête déjà plus de 12 ans d'existence, facilite l'accès à Paris Orly depuis toute la province. Les voyageurs peuvent ainsi réserver train et avion sur un seul billet, avec une navette gratuite entre la gare de Massy TGV et l'aéroport. Une solution simple et efficace qui élargit considérablement le bassin de clientèle potentiel.
L'offre navigAIR constitue une autre innovation remarquable : Air Caraïbes propose 3 destinations accessibles grâce à des partenariats avec des compagnies maritimes - Marie-Galante, Les Saintes et Sainte-Lucie - combinant ainsi voyage aérien et maritime pour une expérience caribéenne complète et originale.
Côté aérien, la compagnie antillaise a développé un solide réseau d'accords de code share avec plusieurs compagnies partenaires. L'accord avec French bee, sa compagnie sœur, permet d'élargir l'offre vers des destinations comme la Réunion, la Polynésie française, les États-Unis et le Canada. Les partenariats avec Air Corsica, ITA Airways, Iberia, Volotea ou encore Chalair offrent des connexions facilitées depuis la province française et l'Europe.
Plus récemment, Air Caraïbes a signé un accord de code share avec Caribbean Airlines, le transporteur national de Trinidad-et-Tobago. Ce partenariat stratégique ouvre l'accès à de nouvelles destinations de la Caraïbe, via des correspondances à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Une extension majeure du réseau qui permet aux agents de proposer des circuits enrichis dans l'ensemble de l'arc caribéen.
Ces multiples partenariats transforment Air Caraïbes en véritable hub caribéen, offrant aux agents une palette de solutions pour répondre à toutes les demandes clients, du simple vol sec au circuit multi-destinations le plus élaboré.
AirCaraibes.biz : L'outil pensé pour développer vos ventes
C'est précisément cette expertise et ce réseau étendu que la compagnie antillaise met à disposition des professionnels du voyage à travers sa plateforme AirCaraibes.biz. Le positionnement est clair : "Tous les atouts pour développer vos ventes".
La plateforme B2B se distingue par plusieurs fonctionnalités clés pensées pour les agents de comptoir, de réservation, les commerciaux et responsables d'agences.
Gagnez du temps, restez informés et accédez à des outils pensés spécialement pour vous, agents de voyages. Air Caraïbes met à votre disposition une plateforme complète : biz.aircaraibes.com.
Vous y trouverez :
Et ce n’est que le début : Air Caraïbes travaille déjà sur de nouvelles évolutions de sa plateforme B2B, avec des fonctionnalités enrichies intégrant l’intelligence artificielle et répondant aux nouveaux usages de distribution, afin d’accompagner encore plus efficacement ses partenaires dans leur activité.
La plateforme B2B se distingue par plusieurs fonctionnalités clés pensées pour les agents de comptoir, de réservation, les commerciaux et responsables d'agences.
Gagnez du temps, restez informés et accédez à des outils pensés spécialement pour vous, agents de voyages. Air Caraïbes met à votre disposition une plateforme complète : biz.aircaraibes.com.
Vous y trouverez :
● Des tarifs découverte réservés aux agents de voyages, pour profiter de vols à prix préférentiels.
● Un module de cotation groupes en ligne, simple, intuitif et rapide.
● Les actualités commerciales, dont les évolutions du programme de vols.
● Les mises à jour tarifaires, procédures et informations essentielles à votre activité.
● Des rappels sur les fiches produits et les nouveautés.
● Tous les supports dédiés en téléchargement, ainsi que les visites virtuelles des cabines.
● Et enfin, des alertes utiles pour anticiper votre quotidien en agence.
● Un module de cotation groupes en ligne, simple, intuitif et rapide.
● Les actualités commerciales, dont les évolutions du programme de vols.
● Les mises à jour tarifaires, procédures et informations essentielles à votre activité.
● Des rappels sur les fiches produits et les nouveautés.
● Tous les supports dédiés en téléchargement, ainsi que les visites virtuelles des cabines.
● Et enfin, des alertes utiles pour anticiper votre quotidien en agence.
Et ce n’est que le début : Air Caraïbes travaille déjà sur de nouvelles évolutions de sa plateforme B2B, avec des fonctionnalités enrichies intégrant l’intelligence artificielle et répondant aux nouveaux usages de distribution, afin d’accompagner encore plus efficacement ses partenaires dans leur activité.
Inscription simplifiée, bénéfices immédiats
Accéder à AirCaraibes.biz est simple : un formulaire d'inscription disponible sur le site, accompagné d'un justificatif professionnel, suffit pour rejoindre la communauté des agents partenaires. Une fois inscrit, l'agent dispose immédiatement de l'ensemble des fonctionnalités et avantages de la plateforme.
Un outil au service d'une expertise
AirCaraibes.biz n'est pas qu'une simple plateforme de réservation de plus. C'est l'interface entre l'expertise caribéenne et guyanaise unique d'Air Caraïbes et le savoir-faire commercial des agents de voyages. Les récentes ouvertures vers Saint-Martin et Samaná, combinées aux partenariats stratégiques avec Train+Air, navigAIR, Caribbean Airlines et de nombreuses compagnies aériennes, renforcent la position d'Air Caraïbes comme l'acteur incontournable des Caraïbes et de la Guyane.
À l'heure où la désintermédiation menace le métier d'agent de voyages, pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui connaît réellement ses destinations, partage cette expertise et offre un réseau étendu de solutions constitue un avantage concurrentiel précieux. Air Caraïbes, par son histoire, ses racines antillaises et guyanaises et son engagement envers les professionnels, offre bien plus qu'un outil de réservation : un véritable partenariat pour développer les ventes sur l'une des destinations les plus prisées des voyageurs français.
Pour en savoir plus :
Inscription et informations : www.aircaraibes.biz
Contact professionnel : helpdesk-paris@aircaraibes.com
À l'heure où la désintermédiation menace le métier d'agent de voyages, pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui connaît réellement ses destinations, partage cette expertise et offre un réseau étendu de solutions constitue un avantage concurrentiel précieux. Air Caraïbes, par son histoire, ses racines antillaises et guyanaises et son engagement envers les professionnels, offre bien plus qu'un outil de réservation : un véritable partenariat pour développer les ventes sur l'une des destinations les plus prisées des voyageurs français.
Pour en savoir plus :
Inscription et informations : www.aircaraibes.biz
Contact professionnel : helpdesk-paris@aircaraibes.com
Contacter Air Caraïbes
● Centrale de réservation Air Caraïbes
0 820 835 835 (Service 0,20 € / min + prix appel)
Lundi au samedi de 8h à 22h
Dimanche et jours fériés de 9h à 21h (heure de Paris)
● Help Desk Air Caraïbes à Paris
Tél. : 0 821 044 044 (Service 0,20 €/ min + prix appel)
E-mail : helpdesk-paris@aircaraibes.com
Lundi au vendredi de 9h à 18h (heure de Paris)
● Service Groupes
E-mail : groupes.paris@aircaraibes.com
0 820 835 835 (Service 0,20 € / min + prix appel)
Lundi au samedi de 8h à 22h
Dimanche et jours fériés de 9h à 21h (heure de Paris)
● Help Desk Air Caraïbes à Paris
Tél. : 0 821 044 044 (Service 0,20 €/ min + prix appel)
E-mail : helpdesk-paris@aircaraibes.com
Lundi au vendredi de 9h à 18h (heure de Paris)
● Service Groupes
E-mail : groupes.paris@aircaraibes.com
Autres articles
-
République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve
-
Saint-Martin, quand deux cultures se rencontrent dans la Caraïbe
-
Samaná, l'âme secrète des Caraïbes
-
Air Caraïbes : "Nous voulons une concurrence équitable !" 🔑
-
Air Caraïbes : Edmond Richard a quitté la compagnie