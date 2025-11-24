AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B

Air Caraïbes, la compagnie antillaise spécialiste des Caraïbes et de la Guyane, a su tisser un réseau de partenariats intelligents qui démultiplient les possibilités pour les agents de voyages. Ces alliances permettent d'offrir toujours plus de solutions et de destinations à la clientèle.



Le partenariat Train+Air avec la SNCF, qui fête déjà plus de 12 ans d'existence, facilite l'accès à Paris Orly depuis toute la province. Les voyageurs peuvent ainsi réserver train et avion sur un seul billet, avec une navette gratuite entre la gare de Massy TGV et l'aéroport. Une solution simple et efficace qui élargit considérablement le bassin de clientèle potentiel.



L'offre navigAIR constitue une autre innovation remarquable : Air Caraïbes propose 3 destinations accessibles grâce à des partenariats avec des compagnies maritimes - Marie-Galante, Les Saintes et Sainte-Lucie - combinant ainsi voyage aérien et maritime pour une expérience caribéenne complète et originale.



Côté aérien, la compagnie antillaise a développé un solide réseau d'accords de code share avec plusieurs compagnies partenaires. L'accord avec French bee, sa compagnie sœur, permet d'élargir l'offre vers des destinations comme la Réunion, la Polynésie française, les États-Unis et le Canada. Les partenariats avec Air Corsica, ITA Airways, Iberia, Volotea ou encore Chalair offrent des connexions facilitées depuis la province française et l'Europe.



Plus récemment, Air Caraïbes a signé un accord de code share avec Caribbean Airlines, le transporteur national de Trinidad-et-Tobago. Ce partenariat stratégique ouvre l'accès à de nouvelles destinations de la Caraïbe, via des correspondances à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Une extension majeure du réseau qui permet aux agents de proposer des circuits enrichis dans l'ensemble de l'arc caribéen.



Ces multiples partenariats transforment Air Caraïbes en véritable hub caribéen, offrant aux agents une palette de solutions pour répondre à toutes les demandes clients, du simple vol sec au circuit multi-destinations le plus élaboré.