L'éveil des sens au coeur du voyage : la vision d’Anne-Sophie Toutain pour Easia Exclusive


« Un voyage de luxe, ce n’est pas seulement une question de confort. Ce sont aussi les souvenirs qu’on en garde, ces moments suspendus auxquels on repense sans cesse, des semaines, des mois après être rentré. » – Anne-Sophie Toutain.


Lundi 8 Décembre 2025

Anne-Sophie Toutain, Brand Director chez Easia Exclusive © Easia Exclusive
Aerticket

Depuis son arrivée chez Easia Exclusive, Anne-Sophie Toutain évoque le luxe avec une sensibilité qui lui est propre, faite de rencontres, d’instants partagés et de connexions sincères avec les lieux. Pour elle, un voyage devient vraiment marquant lorsque l’on a le sentiment d’être en phase avec ce qui nous entoure — parce qu’un détail a été anticipé, parce qu’un moment a été créé rien que pour soi, ou parce qu’un lieu se révèle grâce à quelqu’un qui le connaît intimement. Au fil de notre entretien, elle nous a confié ce qui l’a attirée vers Easia Exclusive et la manière dont elle souhaite faire vivre cette approche au sein de la marque.

Easia Exclusive : une histoire de passion et de partage

Arrivée en mai dernier chez Easia Exclusive, après un parcours riche dans le tourisme — dont plusieurs années passées chez andBeyond — Anne-Sophie Toutain a rapidement été séduite par la philosophie de l’entreprise : « Ce qui m’a attirée chez Easia Exclusive, c’est sa manière d’aborder le luxe avec une vraie sensibilité humaine, où chaque détail est pensé pour créer des moments exceptionnels. L’idée de proposer des expériences uniques, tout en respectant les cultures locales et en soutenant les communautés, était quelque chose qui résonnait parfaitement avec mes valeurs. »

Dès ses premiers jours à Hanoï, Anne-Sophie a découvert une équipe passionnée, où l’humain, l’histoire et la transmission occupent une place essentielle, et qui partage cette même envie de créer des expériences personnelles et authentiques.
Un calligraphe travaille la nuit à Hoi An au Vietnam © Easia Exclusive
L’histoire d’Easia Exclusive est née de la volonté de ses fondateurs de créer des voyages ancrés dans la rencontre et la découverte, pour emmener les voyageurs par-delà les paysages emblématiques de l’Asie du Sud-Est, et dévoiler l’essence de chaque destination. Depuis plus de vingt-cinq ans, Easia Exclusive se distingue par sa profonde connaissance des destinations où elle opère et a su se créer une solide réputation en matière de créativité, de personnalisation et de qualité de service.

Une offre sur mesure, ancrée localement

Au cœur de cette réussite, Easia Exclusive repose sur une équipe multiculturelle, qualifiée et dédiée. Une connaissance intime des lieux, des rythmes et des cultures leur permet d’imaginer des voyages où l’immersion et l’éveil des sens occupent une place centrale.
« C’est cette proximité avec nos destinations qui fait notre force. Pour les agents, cette présence locale apporte une vraie tranquillité d’esprit : notre service de conciergerie est à disposition et ils savent que nous sommes capables d’intervenir rapidement et d’accompagner leurs voyageurs avec le même soin qu’eux », confie Anne-Sophie.

Vivre l’instant présent : l’essence même de l’approche d’Easia

Pour Anne-Sophie, l’accompagnement proposé par Easia Exclusive repose sur l’art de créer des instants qui marquent. « Voyager, c’est prendre le temps de ressentir : une lumière, un parfum, un échange. Ce sont ces impressions, parfois infimes, qui reviennent longtemps après le retour et qui font vivre le voyage au-delà du voyage. C’est ce que nous cherchons à provoquer : une immersion sensible, qui éveille les sens autant que les émotions. »
Easia Exclusive, certifié Grand Serandipians DMC Champion Gold 2026
Parmi les expériences qui illustrent cette approche, Avana Retreat au Vietnam occupe une place particulière. Pensé par les mêmes fondateurs qu’Easia Exclusive, ce lieu a été conçu comme un écrin dédié à la nature et aux cultures montagnardes du Nord du Vietnam. « Nous organisons également des rencontres avec des artistes, des historiens, des chefs… tous ces experts qui donnent plus de profondeur et d’originalité à chaque voyage », souligne Anne-Sophie.

Que ce soit en Thaïlande, lors d’une rencontre avec la culture Akha, ou au Cambodge, autour d’un déjeuner privatif dans l’une des maisons Easia Signature après la découverte des temples d’Angkor, l’essentiel pour Easia Exclusive est de créer les conditions qui permettent aux agents, tout comme aux voyageurs, de façonner leurs propres moments — simplement, et sans effort.
Les maisons Easia Signature sont des lieux uniques © Easia Exclusive
En regardant vers l’avenir, Anne-Sophie Toutain souhaite continuer à affiner l’approche d’Easia Exclusive, tout en restant fidèle à ce qui fait l’âme de la marque : des voyages pensés avec attention, profondeur et sens. « Beaucoup de personnes que nous accompagnons ont déjà parcouru le monde. Ce qu’elles recherchent aujourd’hui, ce ne sont pas des effets spectaculaires, mais des expériences qui laissent une trace et s’inscrivent dans un moment de vie. »
Rencontre avec un Champion du Monde de Boxe Thaï © Easia Exclusive
« Pour nous, le vrai luxe reste profondément humain. Il ne se mesure ni en grandeur ni en ostentation, mais dans la richesse d’une rencontre, l’intention d’un geste, ou simplement d’un moment partagé. Convivialité, transmission, écoute… C’est cela que nous voulons cultiver, et c’est ce que nous continuons d’offrir à travers Easia Exclusive. »

Pour en savoir plus sur les expériences Easia Exclusive ou échanger directement avec notre équipe, vous pouvez contacter Anne-Sophie à tout moment.



TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
