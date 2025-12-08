Merveilles de Chypre : la nouveauté estivale de Creative Tours pour 2026

Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec le guide francophone pour votre excursion.



A Choirokitia, une balade à travers les ruelles pavées du village, vous emmènera à une vieille demeure traditionnelle restaurée pour devenir un atelier de vannerie et un musée. Au sein de ces murs, découvrez la fabrication du halloumi selon les méthodes ancestrales. Assistez à une démonstration captivante et plongez dans le processus de création de ce délicieux fromage. Dégustez le halloumi fraîchement préparé,

accompagné de pain maison, d'olives, de crudités et d'anari. Savourez un café chypriote traditionnel pour compléter cette expérience authentique.



Vous serez accueillis dans un centre de l'abeille et de la nature. Observez l'effervescence des ruches transparentes, découvrez la vie trépidante des abeilles, leurs produits précieux et leur impact essentiel sur l'écosystème lors d’une présentation interactive. Laissez-vous tenter par une dégustation de miels variés et de pollens d'abeilles.



Au cours d'un atelier créatif, découvrez l'art de fabriquer des bougies naturelles avec de la cire d'abeille. Profitez d'une tisane glacée au miel, savourant la douceur de cette expérience immersive.



Vous poursuivrez cette journée pleine de saveurs et d'authenticité chypriote en visitant une belle cave familiale nichée dans les collines de Kato Drys. Vous découvrirez les secrets de la chaîne de production vinicole avant d'explorer la cave à vin qui renferme les trésors mûris avec soin. Dégustation d’une sélection de 4 vins, ainsi que le fameux Zivania, accompagnée de soutzoukos, sucrerie traditionnelle moelleuse faite à base de jus de raisin. Tout cela sera savouré dans l'atmosphère chaleureuse de la terrasse, où la vue panoramique s'étend à perte de vue.



Super étape sur le chemin sera la visite d’une oliveraie, où se lient le respect de la nature et la passion pour la culture biologique. La ferme compte plus de 7 000 oliviers et des centaines d'oliviers éternels âgés de 300 à 1 000 ans. Promenez-vous le long de la passerelle en bois pour admirer le magnifique paysage. Une dégustation d’olives et de tapenades clôturera cette belle expérience.



Déjeuner au cours de l’excursion. Nuit à l’hôtel à Limassol.