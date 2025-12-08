Merveilles de Chypre : la nouveauté estivale de Creative Tours pour 2026

Jour 1 : SAMEDI : Arrivée à Chypre
Arrivée à l’aéroport de Paphos ou Larnaca. Transfert à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel à Limassol.
Jour 2 : DIMANCHE : Journée Libre
Journée libre à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel à Limassol.
Jour 3 : LUNDI : Demi-journée Limassol
Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec le guide francophone pour votre excursion.
Traversez la luxuriante plantation d'agrumes de Fasouri et embarquez pour une aventure fascinante en direction du donjon médiéval de Kolossi, un superbe exemple d'architecture militaire érigé au XIIIème siècle. Initialement le siège de la Commanderie des Templiers, puis le quartier général des Hospitaliers après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1292, le donjon dévoile des siècles d'histoires épiques.
Jour 4 : MARDI : Saveurs Chypriotes
Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec le guide francophone pour votre excursion.
A Choirokitia, une balade à travers les ruelles pavées du village, vous emmènera à une vieille demeure traditionnelle restaurée pour devenir un atelier de vannerie et un musée. Au sein de ces murs, découvrez la fabrication du halloumi selon les méthodes ancestrales. Assistez à une démonstration captivante et plongez dans le processus de création de ce délicieux fromage. Dégustez le halloumi fraîchement préparé,
accompagné de pain maison, d'olives, de crudités et d'anari. Savourez un café chypriote traditionnel pour compléter cette expérience authentique.
Vous serez accueillis dans un centre de l'abeille et de la nature. Observez l'effervescence des ruches transparentes, découvrez la vie trépidante des abeilles, leurs produits précieux et leur impact essentiel sur l'écosystème lors d’une présentation interactive. Laissez-vous tenter par une dégustation de miels variés et de pollens d'abeilles.
Au cours d'un atelier créatif, découvrez l'art de fabriquer des bougies naturelles avec de la cire d'abeille. Profitez d'une tisane glacée au miel, savourant la douceur de cette expérience immersive.
Vous poursuivrez cette journée pleine de saveurs et d'authenticité chypriote en visitant une belle cave familiale nichée dans les collines de Kato Drys. Vous découvrirez les secrets de la chaîne de production vinicole avant d'explorer la cave à vin qui renferme les trésors mûris avec soin. Dégustation d’une sélection de 4 vins, ainsi que le fameux Zivania, accompagnée de soutzoukos, sucrerie traditionnelle moelleuse faite à base de jus de raisin. Tout cela sera savouré dans l'atmosphère chaleureuse de la terrasse, où la vue panoramique s'étend à perte de vue.
Super étape sur le chemin sera la visite d’une oliveraie, où se lient le respect de la nature et la passion pour la culture biologique. La ferme compte plus de 7 000 oliviers et des centaines d'oliviers éternels âgés de 300 à 1 000 ans. Promenez-vous le long de la passerelle en bois pour admirer le magnifique paysage. Une dégustation d’olives et de tapenades clôturera cette belle expérience.
Déjeuner au cours de l’excursion. Nuit à l’hôtel à Limassol.
Jour 5 : MERCREDI : Découverte de Nicosie
Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec le guide francophone pour votre excursion.
Plongez au coeur de l'île en rejoignant notre périple captivant à Nicosie, la fascinante capitale de Chypre. Petite pause sur le trajet, pour profiter d’un rafraîchissement obert.
Notre découverte commence par une immersion culturelle au musée archéologique de Chypre, abritant une collection remarquable qui traverse les époques, de la période néolithique à l'ère byzantine.
Nous vous guiderons à travers les rues animées de Nicosie et la ligne de démarcation qui divise la ville. Profitez du temps libre pour déjeuner dans le quartier restauré de Laïki Yitonia, au coeur de la vieille ville de Nicosie, seule capitale au monde séparée par une frontière. Et profitez de la possibilité de franchir la frontière vers le nord avec votre carte d'identité ou passeport.
Poursuivez votre périple en passant par la porte de Famagouste, la place de l'Archevêque Kyprianos, dominée par les imposants bâtiments du nouvel archevêché, et la cathédrale Ayios Ioannis.
Jour 6 : JEUDI : Découverte de Paphos
Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec le guide francophone pour votre excursion.
Plongez dans l'héritage culturel et naturel exceptionnel de Chypre avec notre excursion à Paphos, une région magnifique inscrite sur la liste des Trésors Culturels et Naturels du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. À travers des plantations pittoresques de Phassouri, entre vignes et agrumes, votre voyage vous mènera à travers une expérience inoubliable. Commencez par explorer l'antique cité-royaume de Kourion, où le théâtre gréco-romain et les fines mosaïques de la maison d'Eustolios vous transporteront dans le passé glorieux de la région.
Faites une pause photo à Petra Tou Romiou, le lieu légendaire de la naissance de la déesse de l'amour et de la beauté, obrant un panorama à couper le souble. Continuez votre aventure vers Paphos, en passant par le pilier de Saint-Paul et les ruines d'une basilique paléochrétienne. Explorez la maison de Dionysos, où les mosaïques rivalisent avec les plus belles de la Méditerranée. L'optionnel déjeuner dans une taverne de la ville vous permettra de déguster la cuisine locale avant de profiter de temps libre pour vous promener dans le charmant port de pêche, dominé par la forteresse médiévale de Paphos.
Sur le chemin du retour, arrêtez-vous au village de Yeroskipou, le jardin sacré de la déesse Aphrodite, pour une dégustation des célèbres loukoums, une délicatesse sucrée orientale. Terminez cette journée mémorable par la visite de l'église d'Ayia Paraskevi du IXe siècle, une rare basiliques à voûtes considérée comme un joyau de l'architecture byzantine à Chypre.
Nuit à l’hôtel à Limassol.
Jour 7 : VENDREDI : Villages De Montagne
Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec le guide francophone pour votre excursion.
Une journée captivante à la découverte de deux des villages les plus pittoresques de Chypre et de l'église byzantine la plus remarquable de l'île. Cette excursion vous plongera également dans l'iconographie byzantine orthodoxe tout en traversant le massif du Troodos (altitude 1.952 m), avec une pause sur la charmante place de Troodos pour déguster des noix et des liqueurs locales.
Visite de l'église de St Nicolas du Toit, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO pour ses fresques byzantines du XIe au XVIIe siècle.
Balade à Kakopetria, un village renommé pour ses vieilles maisons restaurées dans le respect de l'architecture traditionnelle en pierres grises. Si vous le souhaitez, profitez d'un déjeuner dans une taverne régionale pour goûter à la cuisine locale, mettant en valeur les saveurs traditionnelles de la région.
L'après-midi vous mène au village d'Omodhos, niché dans les vignobles de montagne de Krasochoria. Découvrez le vieux pressoir à vin Linos et dégustez le vin local, notamment le célèbre vin doux Commandaria. Explorez les ruelles du village, célèbres pour leurs maisons blanches aux volets bleus et verts, ainsi que pour leurs produits dérivés de l'olive et de raisins.
Votre excursion atteint son apogée avec la visite de l'ancien Monastère de la Sainte Croix, où des reliques vénérables évoquent des époques révolues.
Jour 8 : SAMEDI : Départ
Transfert à l’ aéroport de Paphos ou Larnaca pour votre vol retour.
Entre culture, nature et gastronomie, ce nouveau circuit propose une immersion complète, accessible et parfaitement adaptée à la clientèle francophone.
Creative Tours signe ici un produit fort pour la saison estivale 2026, combinant flexibilité, qualité d’encadrement et authenticité — une belle opportunité pour enrichir les programmations Méditerranée.
