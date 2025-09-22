TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025


L’année 2025 marque une étape importante pour Creative Tours, qui célèbre quatre décennies de savoir-faire au service des professionnels du tourisme.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

Rocher d'Aphrodite - © Creative Tours
Rocher d'Aphrodite - © Creative Tours
Depuis 1985, le réceptif chypriote s’est imposé comme un partenaire de confiance pour le marché francophone, en alliant connaissance approfondie de l’île, innovation et proximité avec ses partenaires.

Du 23 au 25 septembre, au cœur du salon IFTM Top Resa à Paris, Creative Tours, incontournable pour les professionnels souhaitant développer Chypre dans leur programmation, profite de l’événement pour présenter ses nouveautés et réaffirmer son positionnement stratégique.

© Creative Tours
© Creative Tours
Avec deux stands dédiés, Creative Tours optimise sa visibilité et sa disponibilité pour rencontrer agences et tour-opérateurs.

Christophe Chaillou, directeur emblématique, est accompagné de son équipe Groupes afin de répondre à une demande croissante et d’accompagner les acteurs français dans la mise en valeur de la destination.

Parmi les temps forts de cette rentrée :

© Creative Tours
© Creative Tours
Une brochure Groupes 2026 qui fait la part belle aux circuits exclusifs, aux excursions détaillées par ville et aux expériences authentiques mêlant dégustations locales, sorties en Jeep ou en bateau.

Grande nouveauté : lancement du site B2B de Creative Tours qui permet désormais aux agences de réserver directement en ligne, offrant un accès instantané aux disponibilités, tarifs et confirmations.

Plus rapide et intuitif, cet outil simplifie le processus de vente et renforce la réactivité des professionnels face à la demande croissante pour Chypre.

Site B2B Creative Tours © Creative Tours
Site B2B Creative Tours © Creative Tours

Gold Award DÉVELOPPEMENT DURABLE & RSE © Creative Tours
Gold Award DÉVELOPPEMENT DURABLE & RSE © Creative Tours
Creative Tours donne rendez-vous à IFTM sur deux stands : S026 avec Christophe Chaillou et J078 avec Paula.

Partenaire fidèle ou en quête d’une nouvelle destination à proposer, c’est l’occasion parfaite pour découvrir tout le potentiel de Chypre et échanger directement avec une équipe passionnée.

Dans un contexte où Chypre séduit de plus en plus le marché français, Creative Tours confirme sa capacité à anticiper les tendances et à soutenir ses partenaires dans le développement de leur offre.

Cette stratégie, couronnée par six distinctions majeures aux Cyprus Tourism Awards, fait de l’agence un acteur de référence depuis 40 ans pour le tourisme B2B en Méditerranée orientale.



