CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025

Depuis 1985, le réceptif chypriote s’est imposé comme un partenaire de confiance pour le marché francophone, en alliant connaissance approfondie de l’île, innovation et proximité avec ses partenaires.
Du 23 au 25 septembre, au cœur du salon IFTM Top Resa à Paris, Creative Tours, incontournable pour les professionnels souhaitant développer Chypre dans leur programmation, profite de l’événement pour présenter ses nouveautés et réaffirmer son positionnement stratégique.
Avec deux stands dédiés, Creative Tours optimise sa visibilité et sa disponibilité pour rencontrer agences et tour-opérateurs.
Christophe Chaillou, directeur emblématique, est accompagné de son équipe Groupes afin de répondre à une demande croissante et d’accompagner les acteurs français dans la mise en valeur de la destination.
Parmi les temps forts de cette rentrée :
Une brochure Groupes 2026 qui fait la part belle aux circuits exclusifs, aux excursions détaillées par ville et aux expériences authentiques mêlant dégustations locales, sorties en Jeep ou en bateau.
Grande nouveauté : lancement du site B2B de Creative Tours qui permet désormais aux agences de réserver directement en ligne, offrant un accès instantané aux disponibilités, tarifs et confirmations.
Plus rapide et intuitif, cet outil simplifie le processus de vente et renforce la réactivité des professionnels face à la demande croissante pour Chypre.
Creative Tours donne rendez-vous à IFTM sur deux stands : S026 avec Christophe Chaillou et J078 avec Paula.
Partenaire fidèle ou en quête d’une nouvelle destination à proposer, c’est l’occasion parfaite pour découvrir tout le potentiel de Chypre et échanger directement avec une équipe passionnée.
Dans un contexte où Chypre séduit de plus en plus le marché français, Creative Tours confirme sa capacité à anticiper les tendances et à soutenir ses partenaires dans le développement de leur offre.
Cette stratégie, couronnée par six distinctions majeures aux Cyprus Tourism Awards, fait de l’agence un acteur de référence depuis 40 ans pour le tourisme B2B en Méditerranée orientale.
Christophe Chaillou
0035 799 652 233
management@creative.com.cy
marketing@creative.com.cy
www.creative.com.cy
>> Creative Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
