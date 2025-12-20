Fêtes du monde : en Sicile et en Sardaigne, traditions et convivialité pour les fêtes de fin d'année

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Eric Trinez : Oui, nous proposons des itinéraires dédiés pour Noël et le Nouvel An, modulables pour groupes, agences et tour-opérateurs.



Parmi nos propositions :



• des circuits culturels avec crèches vivantes, villages historiques et dégustations de Noël ;



• des week-ends thématiques entre art baroque et gastronomie en Sicile ;



• des programmes en Sardaigne centrés sur traditions, artisanat et cuisine pastorale ;



• des forfaits bien-être et nature pour ceux qui souhaitent un Nouvel An plus tranquille et authentique ;



Tous les produits sont personnalisables et conçus sur-mesure pour le marché français.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Eric Trinez : L’année 2026 s’annonce très positive, avec un accroissement des demandes déjà enregistré pour la Sicile et la Sardaigne.



Nous constatons un retour marqué des groupes culturels, des circuits gastronomiques et des itinéraires thématiques.



L’intérêt anticipé de nos partenaires français témoigne d’une confiance croissante dans notre offre et dans la qualité de nos services.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?



Eric Trinez : En 2026, nous nous concentrerons sur de nouveaux produits expérientiels, notamment autour des traditions locales et de la gastronomie ; le marché francophone, avec des offres dédiées aux groupes culturels ; et des partenariats territoriaux, en particulier avec masserie, artisans et producteurs locaux pour proposer des expériences authentiques et durables.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Eric Trinez : La Sicile et la Sardaigne sont des destinations qui allient culture, authenticité, gastronomie et paysages exceptionnels en toutes saisons.



Pour 2026, nous invitons les opérateurs français à programmer ces îles non seulement en été, mais aussi en hiver et pendant les fêtes : c’est la période où tradition et identité locale s’expriment avec le plus de force.