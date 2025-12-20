Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
Fêtes du monde : en Sicile et en Sardaigne, traditions et convivialité pour les fêtes de fin d'année

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, direction l'Italie, et plus particulièrement la Sicile et la Sardaigne, avec Eric Trinez, responsable commercial France de Sicilvision.


Dimanche 21 Décembre 2025

En Sicile, les festivités du Nouvel An prennent place dans les principales villes, souvent avec des concerts en plein air - DepositPhotos.com, giampaolonitti@gmail.com
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Sicile et en Sardaigne ?

Eric Trinez : En Sicile et en Sardaigne, les fêtes de fin d’année représentent un moment de profonde identité culturelle.

L’atmosphère de Noël est un parfait équilibre entre spiritualité, traditions authentiques et convivialité.

En Sicile, villes et villages s’illuminent avec des crèches vivantes, des marchés artisanaux et des processions racontant une histoire millénaire. Les rues embaument la cannelle, les agrumes et les douceurs traditionnelles comme les buccellati, la cubaita et le nougat.

En Sardaigne, la période de Noël conserve un caractère plus intime et lié à la culture pastorale. Les crèches sont réalisées avec des matériaux naturels, les églises s’animent de chants traditionnels et dans de nombreux villages, on redécouvre des rituels anciens ayant des racines dans l’histoire nuragique et chrétienne.

Dans les deux îles, on ressent un fort esprit de communauté et une hospitalité qui rend le voyage particulièrement authentique.

TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?

Eric Trinez : En Sicile, parmi les traditions les plus emblématiques, on retrouve les crèches vivantes de Trapani, Custonaci, Modica et Ispica, parmi les plus spectaculaires d’Italie.

Il y a aussi les célébrations de Sainte-Lucie à Syracuse, avec processions et spécialités gastronomiques typiques, ainsi que les marchés et spectacles baroques de Palerme, Catane, Raguse Ibla et Noto. Enfin, les festivités du Nouvel An prennent place dans les principales villes, souvent avec des concerts en plein air.

En Sardaigne, parmi les incontournables, figurent les fêtes traditionnelles dans les petits villages de l’Ogliastra, du Nuorese et de la Barbagia, ainsi que les célébrations de Noël avec chœurs folkloriques et chants sacrés, comme le « Su Nenneddu » dans certaines zones du Campidano.

Des foires gastronomiques sont aussi dédiées aux pains traditionnels, fromages et douceurs typiques comme les sebadas et pabassinas.

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact fort sur l’attractivité touristique ?

Eric Trinez : Absolument. Ces dernières années, nous avons observé un intérêt croissant des voyageurs francophones et du Nord de l’Europe pour les fêtes d’hiver en Sicile et en Sardaigne.

Le climat doux, l’authenticité culturelle et la possibilité de vivre des expériences profondes - loin du tourisme de masse - rendent cette période particulièrement attrayante.

La Sicile connaît notamment une augmentation significative du tourisme culturel et gastronomique en décembre, tandis que la Sardaigne attire un public plus intéressé par la tradition, le bien-être et les ambiances locales.

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?

Eric Trinez : Oui, nous proposons des itinéraires dédiés pour Noël et le Nouvel An, modulables pour groupes, agences et tour-opérateurs.

Parmi nos propositions :

• des circuits culturels avec crèches vivantes, villages historiques et dégustations de Noël ;

• des week-ends thématiques entre art baroque et gastronomie en Sicile ;

• des programmes en Sardaigne centrés sur traditions, artisanat et cuisine pastorale ;

• des forfaits bien-être et nature pour ceux qui souhaitent un Nouvel An plus tranquille et authentique ;

Tous les produits sont personnalisables et conçus sur-mesure pour le marché français.

TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?

Eric Trinez : L’année 2026 s’annonce très positive, avec un accroissement des demandes déjà enregistré pour la Sicile et la Sardaigne.

Nous constatons un retour marqué des groupes culturels, des circuits gastronomiques et des itinéraires thématiques.

L’intérêt anticipé de nos partenaires français témoigne d’une confiance croissante dans notre offre et dans la qualité de nos services.

TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?

Eric Trinez : En 2026, nous nous concentrerons sur de nouveaux produits expérientiels, notamment autour des traditions locales et de la gastronomie ; le marché francophone, avec des offres dédiées aux groupes culturels ; et des partenariats territoriaux, en particulier avec masserie, artisans et producteurs locaux pour proposer des expériences authentiques et durables.

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

Eric Trinez : La Sicile et la Sardaigne sont des destinations qui allient culture, authenticité, gastronomie et paysages exceptionnels en toutes saisons.

Pour 2026, nous invitons les opérateurs français à programmer ces îles non seulement en été, mais aussi en hiver et pendant les fêtes : c’est la période où tradition et identité locale s’expriment avec le plus de force.

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.

Gentiane ROMANET
Sicilvision fait partie de l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG.com.

Tags : italie, sardaigne, seriedmchiver2025, sicile, sicilvision
