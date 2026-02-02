L’ECTAA et WEX s'allient pour accélérer la digitalisation des paiements dans le voyage - Depositphotos.com Auteur garagestock
C'est un accord qui vise à renforcer la maturité numérique des intermédiaires du tourisme en Europe. L’ECTAA (Confédération européenne des associations d’agences de voyages et de tour-opérateurs) et WEX, spécialiste des solutions de paiement, ont annoncé ce mardi 3 février 2026 la signature d'un partenariat stratégique pour une durée de deux ans.
Dans un contexte de marché fragmenté et de plus en plus digitalisé, cette collaboration a pour but d'équiper les professionnels du secteur face aux défis des paiements transfrontaliers et multicanaux.
A lire aussi : Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group
Pour WEX, ce rapprochement est l'occasion de déployer son expertise en matière de cartes virtuelles auprès du réseau européen.
Wex partenaire du Travel Distribution Summit de l'ECTAA
Du côté de l'ECTAA, qui représente les intérêts de quelque 80 000 entreprises en Europe, l'objectif est pédagogique et structurel. Eric Drésin, Secrétaire Général de l'organisation, souligne l'importance d'adapter les acteurs du voyage aux évolutions réglementaires et technologiques :
