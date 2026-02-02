TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L'ECTAA et WEX s'allient pour accélérer la digitalisation des paiements dans le voyage

partenaire du Travel Distribution Summit de l'ECTAA


L’ECTAA officialise un partenariat stratégique de deux ans avec la fintech WEX. Objectif : accompagner les agents de voyages et tour-opérateurs européens dans la sécurisation de leurs transactions et l'optimisation de leur trésorerie via les cartes virtuelles.


Rédigé par le Mardi 3 Février 2026

L’ECTAA et WEX s'allient pour accélérer la digitalisation des paiements dans le voyage - Depositphotos.com Auteur garagestock
L’ECTAA et WEX s'allient pour accélérer la digitalisation des paiements dans le voyage - Depositphotos.com Auteur garagestock
Agencia Catalana de Turisme
C'est un accord qui vise à renforcer la maturité numérique des intermédiaires du tourisme en Europe. L’ECTAA (Confédération européenne des associations d’agences de voyages et de tour-opérateurs) et WEX, spécialiste des solutions de paiement, ont annoncé ce mardi 3 février 2026 la signature d'un partenariat stratégique pour une durée de deux ans.

Dans un contexte de marché fragmenté et de plus en plus digitalisé, cette collaboration a pour but d'équiper les professionnels du secteur face aux défis des paiements transfrontaliers et multicanaux.

A lire aussi : Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

Pour WEX, ce rapprochement est l'occasion de déployer son expertise en matière de cartes virtuelles auprès du réseau européen.

Le partenariat met l'accent sur trois leviers opérationnels pour les agences et TO : l'optimisation du fonds de roulement (working capital), la réduction des risques de fraude et l'amélioration des relations fournisseurs grâce à des processus de règlement plus fluides.

Wex partenaire du Travel Distribution Summit de l'ECTAA

Du côté de l'ECTAA, qui représente les intérêts de quelque 80 000 entreprises en Europe, l'objectif est pédagogique et structurel. Eric Drésin, Secrétaire Général de l'organisation, souligne l'importance d'adapter les acteurs du voyage aux évolutions réglementaires et technologiques :

« Des collaborations comme celle-ci sont essentielles pour partager des connaissances pratiques sur les solutions de paiement modernes et créer des plateformes où les entreprises de toutes tailles peuvent accéder aux outils dont elles ont besoin. »

Concrètement, l'accord prévoit un partage de ressources via les canaux de communication de l'ECTAA (newsletters, rapports annuels) ainsi que l'organisation de webinaires et d'ateliers.

Le coup d'envoi opérationnel de ce partenariat sera donné lors du prochain Travel Distribution Summit de l'ECTAA, prévu les 10 et 11 février 2026 à Bruxelles, dont WEX sera le sponsor Platine.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias