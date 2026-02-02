L’ECTAA et WEX s'allient pour accélérer la digitalisation des paiements dans le voyage

Du côté de l'ECTAA, qui représente les intérêts de quelque 80 000 entreprises en Europe, l'objectif est pédagogique et structurel. Eric Drésin, Secrétaire Général de l'organisation, souligne l'importance d'adapter les acteurs du voyage aux évolutions réglementaires et technologiques :



« Des collaborations comme celle-ci sont essentielles pour partager des connaissances pratiques sur les solutions de paiement modernes et créer des plateformes où les entreprises de toutes tailles peuvent accéder aux outils dont elles ont besoin. »



Concrètement, l'accord prévoit un partage de ressources via les canaux de communication de l'ECTAA (newsletters, rapports annuels) ainsi que l'organisation de webinaires et d'ateliers.



Le coup d'envoi opérationnel de ce partenariat sera donné lors du prochain Travel Distribution Summit de l'ECTAA, prévu les 10 et 11 février 2026 à Bruxelles, dont WEX sera le sponsor Platine.