Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group - Depositphotos.com Auteur Rawpixel
Trip Guaranty Group (TGG) et l'ECTAA ont signé un nouvel accord de coopération.
Cet accord permet à TGG d'introduire auprès des membres de l'ECTAA son dispositif de remboursement de voyage. Les agences peuvent ainsi garantir à leurs clients le rachat de leurs billets d’avion et prestations terrestre en cas d’annulation à l’initiative du voyageur, quel qu'en soit le motif.
« L'accord avec TGG aidera nos membres à offrir des garanties financières plus solides et plus fiables à leurs clients sur les différents marchés européens. » a déclaré Eric Dresin, secrétaire général de l'ECTAA.
Trip Guaranty Group, comment ça marche ?
TGG, qui opère depuis plus de dix ans (notamment sur le marché israélien où le modèle est déjà largement adopté), s'appuie sur une plateforme technologique.
La solution s'applique à plusieurs composantes du voyage, notamment les vols, l'hébergement et les billets d'attractions.
« TGG dispose d'un algorithme qui calcule le risque et propose un service plutôt premium. » ajoute Eric Drésin.
Le programme Trip Guaranty (TGG) propose une protection d'annulation « tout motif » permettant de se faire rembourser 80 % des frais engagés (vols et prestations terrestres) sans avoir à fournir de justificatif, précise le site internet de l'entreprise.
Pour en bénéficier, le voyageur doit souscrire la garantie rapidement après sa réservation (sous 7 à 14 jours selon la date du départ) pour un coût oscillant généralement entre 8 % et 12 % du prix du voyage.
Le prix de la prime est essentiellement calculé selon le niveau de risque pris par l'assureur : il dépend de la flexibilité initiale du billet (plus il est restrictif, plus c'est cher), du type de compagnie (low-cost ou régulière), de la destination et, enfin, de la valeur totale des prestations à couvrir.
