Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

Le prix de la prime est essentiellement calculé selon le niveau de risque


L'ECTAA (le groupement européen des agences de voyages et tour-opérateurs) et Trip Guaranty Group (TGG) ont officialisé un partenariat paneuropéen. L’objectif : intégrer une solution technologique de remboursement « tout motif » pour sécuriser les réservations des clients des agences et des tour-opérateurs.


Rédigé par le Mardi 13 Janvier 2026

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group - Depositphotos.com Auteur Rawpixel
Trip Guaranty Group (TGG) et l'ECTAA ont signé un nouvel accord de coopération.

Cet accord permet à TGG d'introduire auprès des membres de l'ECTAA son dispositif de remboursement de voyage. Les agences peuvent ainsi garantir à leurs clients le rachat de leurs billets d’avion et prestations terrestre en cas d’annulation à l’initiative du voyageur, quel qu'en soit le motif.

« L'accord avec TGG aidera nos membres à offrir des garanties financières plus solides et plus fiables à leurs clients sur les différents marchés européens. » a déclaré Eric Dresin, secrétaire général de l'ECTAA.

Trip Guaranty Group, comment ça marche ?

TGG, qui opère depuis plus de dix ans (notamment sur le marché israélien où le modèle est déjà largement adopté), s'appuie sur une plateforme technologique.

La solution s'applique à plusieurs composantes du voyage, notamment les vols, l'hébergement et les billets d'attractions.

« TGG dispose d'un algorithme qui calcule le risque et propose un service plutôt premium. » ajoute Eric Drésin.

Le programme Trip Guaranty (TGG) propose une protection d'annulation « tout motif » permettant de se faire rembourser 80 % des frais engagés (vols et prestations terrestres) sans avoir à fournir de justificatif, précise le site internet de l'entreprise.

Pour en bénéficier, le voyageur doit souscrire la garantie rapidement après sa réservation (sous 7 à 14 jours selon la date du départ) pour un coût oscillant généralement entre 8 % et 12 % du prix du voyage.

Le prix de la prime est essentiellement calculé selon le niveau de risque pris par l'assureur : il dépend de la flexibilité initiale du billet (plus il est restrictif, plus c'est cher), du type de compagnie (low-cost ou régulière), de la destination et, enfin, de la valeur totale des prestations à couvrir.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias