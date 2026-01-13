Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

L'accord avec TGG aidera nos membres à offrir des garanties financières plus solides et plus fiables à leurs clients sur les différents marchés européens.

Trip Guaranty Group (TGG) et l'ECTAA ont signé un nouvel accord de coopération.Cet accord permet à TGG d'introduire auprès des membres de l'ECTAA son dispositif de remboursement de voyage. Les agences peuvent ainsi garantir à leurs clients le rachat de leurs billets d’avion et prestations terrestre en cas d’annulation à l’initiative du voyageur, quel qu'en soit le motif.» a déclaré Eric Dresin, secrétaire général de l'ECTAA.